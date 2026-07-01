Pronostic Portugal – Croatie : la Seleção de Cristiano Ronaldo va-t-elle enfin lancer son Mondial ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la Croatie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Le 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la Croatie s’annonce comme l’une des affiches les plus alléchantes de ce premier tour à élimination directe. Globalement décevants en phase de groupes, avec une seule victoire et deux matchs nuls, les Portugais devront hausser le ton face à une Croatie qui a terminé deuxième de son groupe derrière l’Angleterre. Entre une Seleção attendue au tournant et une équipe croate toujours redoutable dans les grands rendez-vous, ce choc promet d’être particulièrement disputé.

Coupe du monde 2026 – Portugal vs Croatie

Vendredi 3 juillet · 1h · BMO Field

Portugal : hausser le ton au bon moment

Le Portugal a validé sa qualification, mais sans pleinement convaincre. Avec une seule victoire et deux matchs nuls en phase de groupes, la Seleção n’a pas encore vraiment justifié son statut de candidat sérieux au dernier carré. Dans le jeu, les Portugais ont parfois manqué de rythme, de tranchant et de régularité, malgré un effectif très riche sur le papier.

Ce 16e de finale arrive donc comme un premier vrai test. Avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão ou encore Cristiano Ronaldo, le Portugal possède suffisamment de talent pour faire la différence à tout moment. Mais face à une Croatie expérimentée, capable de confisquer le ballon et de ralentir le tempo, les hommes de Roberto Martínez devront se montrer beaucoup plus efficaces dans les zones décisives.

Croatie : l’expérience des grands rendez-vous

La Croatie n’a pas terminé en tête de son groupe, devancée par l’Angleterre, mais elle reste une sélection particulièrement dangereuse dans les matchs à élimination directe. Même lorsqu’elle paraît moins dominante, cette équipe sait souvent faire durer les rencontres, gérer les temps faibles et emmener ses adversaires dans un scénario fermé.

Avec son expérience, son milieu technique et sa capacité à rester en vie dans les moments compliqués, la Croatie a clairement les armes pour poser des problèmes au Portugal. Les Croates ne partiront pas favoris, mais ils ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils savaient répondre présents dans les grands tournois. Pour espérer créer la surprise, ils devront surtout limiter les espaces autour de leur surface et exploiter les phases de transition.

Les confrontations entre les deux nations

Le Portugal et la Croatie se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, avec un avantage assez net pour la Seleção. Sur les huit confrontations recensées entre les deux sélections, le Portugal affiche un bilan favorable avec cinq victoires, deux matchs nuls et une seule défaite.

Sur les confrontations recensées :

Portugal : 5 victoires

Croatie : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Le Portugal garde donc un vrai ascendant historique face à la Croatie. Mais dans un match couperet de Coupe du monde, cet avantage reste à relativiser, surtout face à une sélection croate habituée aux rencontres serrées.

Les compos probables

La compo probable du Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix – Cristiano Ronaldo.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Croatie : Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Sucic, Modric, Kovacic – Vlasic, Budimir, Baturina.

Absent : Aucun.

Incertain : Erlic (blessé).

Les joueurs à suivre

Cristiano Ronaldo (Portugal) : Toujours au centre de l’attention, Cristiano Ronaldo reste l’un des grands symboles de cette Seleção. Dans un match à élimination directe, son expérience, son sens du but et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous peuvent encore peser très lourd.

Luka Modrić (Croatie) : Véritable chef d’orchestre de la Croatie, Luka Modrić sera encore l’un des joueurs clés de cette affiche. Sa gestion du tempo, sa qualité de passe et son expérience peuvent permettre aux Croates de calmer les temps forts portugais et de faire douter la Seleção.

Les tendances des cotes : avantage Portugal

Issue Cote / probabilité Victoire du Portugal 51 % Match nul 29 % Victoire de la Croatie 20 %

Les bookmakers donnent un avantage au Portugal, mais sans en faire un immense favori. La Croatie reste un outsider crédible dans une rencontre qui pourrait se jouer sur des détails, surtout si elle parvient à imposer un rythme haché et à faire durer le suspense.

Nos pronostics pour Portugal – Croatie

Qualification du Portugal : Malgré une phase de groupes mitigée, la Seleção possède davantage de solutions offensives et un effectif plus profond. Dans un match serré, la qualité individuelle portugaise pourrait finir par faire la différence.

Moins de 3,5 buts dans le match : Entre un Portugal encore en quête de certitudes et une Croatie habituée aux matchs fermés en phase finale, cette affiche pourrait être plus tactique que spectaculaire. Les deux équipes devraient avant tout chercher à éviter l’erreur.

Score possible

2-1 pour le Portugal : La Croatie a suffisamment d’expérience pour bousculer la Seleção et rester longtemps dans le match. Mais le Portugal dispose d’un potentiel offensif supérieur et pourrait finir par trouver la faille grâce à l’une de ses individualités, au terme d’un choc très disputé.