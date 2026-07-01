Manon Stassin, soeur de Lucas l’attaquant de l’ASSE, a encore donné quelques bouffées d’air chaud aux supporters stéphanois.

L’actualité de l’ASSE ne se limite pas au mercato. Sur les réseaux sociaux, les proches des joueurs suscitent eux aussi un intérêt grandissant auprès des supporters. C’est notamment le cas de Manon Stassin, la sœur de Lucas Stassin, qui continue de rassembler une importante communauté sur Instagram.

Ces dernières heures, la jeune femme a partagé une nouvelle publication qui a rapidement fait réagir ses abonnés. Installée sur un canapé d’extérieur, elle apparaît dans une tenue estivale marron et accompagne son cliché d’un message simple : « Cher été, reste pour toujours. »

« Cher été, reste pour toujours »

Une publication qui a rapidement généré de nombreuses réactions, les internautes saluant notamment son élégance et son sens du style. Comme souvent, plusieurs supporters de l’ASSE ont également laissé des commentaires, preuve que la famille Stassin continue de susciter l’intérêt dans le Forez. Depuis l’arrivée de Lucas Stassin à Saint-Étienne, sa sœur bénéficie d’une visibilité grandissante sur les réseaux sociaux.

Chacune de ses publications est désormais largement relayée par les fans des Verts, qui suivent aussi bien les performances de l’attaquant belge que l’actualité de son entourage. Pendant que Lucas Stassin poursuit sa préparation avec l’ASSE en vue de la nouvelle saison, Manon profite de la période estivale avant la reprise. Une publication qui confirme une nouvelle fois sa popularité auprès des supporters stéphanois.