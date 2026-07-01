Revue de presse Coupe du Monde 2026 : La France effraie le monde, Messi fait encore parler de lui…

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde 2026 en date du mercredi 1 juillet 2026.

La FIFA annonce des affluences en hausse !

La FIFA a annoncé que 4 644 549 spectateurs avaient assisté aux 72 rencontres de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec une moyenne de 64 508 personnes par match et un taux de remplissage de 99,7 %, le tournoi a déjà largement dépassé le précédent record d’affluence établi lors du Mondial 1994 aux États-Unis, qui avait réuni un peu moins de 3,6 millions de spectateurs sur l’ensemble de la compétition.

L’instance mondiale a également indiqué que huit matches avaient attiré plus de 80 000 spectateurs et que le 25 juin avait constitué la journée la plus fréquentée de l’histoire de la Coupe du Monde avec 426 834 personnes présentes dans les stades. Selon la FIFA, les rencontres Portugal-Colombie et Mexique-Corée du Sud figurent parmi les plus demandées à la billetterie, tout comme la finale prévue le 19 juillet. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Angleterre, l’Allemagne, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, l’Australie et la France sont les pays ayant acheté le plus de billets.

Argentine : Messi avec Spider Man !

Avant le Cap-Vert, Lionel Messi a surpris en apparaissant dans le nouveau clip promotionnel de Spider-Man : Brand New Day, le dernier film de la franchise. Dans cette vidéo promotionnelle, l’attaquant de l’Argentine partage l’affiche avec Tom Holland, qui incarne le rôle de Peter Parker depuis 2016. La scène montre la star argentine entrer dans un café, avant d’être reconnu par le super-héros en civil, visiblement impressionné de croiser l’octuple Ballon d’Or.

Dans ce spot, Messi cherche justement Spider-Man grâce au Spidey Tracker, une application permettant de suivre les apparitions de l’homme-araignée dans le monde. Peter Parker s’éclipse alors pour enfiler son costume, avant de rejoindre l’international argentin pour une balade entre les gratte-ciel de New York. Un club promotionnel qui fait sourire sur les réseaux sociaux pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.

France : une démonstration offensive qui effraie tous les autres pays

Après sa large démonstration face à la Suède, la France impressionne toute la presse européenne. Marca et AS saluent la domination des Bleus de Didier Deschamps, portés par leur force offensive avec Mbappé, Dembélé et Olise.

Zlatan Ibrahimovic a lui aussi été bluffé par les Tricolores, qu’il juge sans réelle faiblesse. L’ancien attaquant suédois a particulièrement encensé Michael Olise pour sa vision du jeu, avant de résumer l’écart entre les deux équipes : « En face, c’est la France, c’est la boss ».

Mexique : l’équipe surprise ?

Vers une finale France-Mexique au Mondial 2026 ? C’est en tout cas le scénario imaginé par Cyril Hanouna dans ses pronostics. Vainqueur de l’Équateur sans trembler (2-0), le Mexique pourrait bien devenir l’une des grandes surprises de la compétition.