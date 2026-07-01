ASSE : qui est Thierno Ballo, le potentiel successeur de Davitashvili ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE prépare déjà l’après-Zuriko Davitashvili. Alors que l’ailier géorgien pourrait animer le mercato estival, un nom revient avec insistance en Autriche pour renforcer le secteur offensif des Verts : Thierno Ballo.

Selon le Kronen Zeitung, l’ailier de Wolfsberger devrait quitter son club cet été et l’ASSE serait actuellement en pole position dans ce dossier, devant Le Havre. Un signal fort confirme d’ailleurs que son départ approche : le joueur ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel afin d’éviter tout risque de blessure avant un transfert.

Un profil offensif complet et polyvalent

À 24 ans, Thierno Ballo possède un profil particulièrement intéressant pour l’ASSE. Capable d’évoluer sur les deux ailes, derrière l’attaquant ou même en pointe, l’international autrichien peut apporter de la vitesse, de la percussion et une vraie qualité technique.

Formé à Chelsea, Ballo n’a jamais eu sa chance chez les Blues mais s’est relancé avec succès en Autriche. Sous le maillot de Wolfsberger, il a réalisé des statistiques solides : 33 buts et 18 passes décisives en 110 matchs toutes compétitions confondues.

En Bundesliga autrichienne, son bilan est encore plus parlant avec 28 buts et 11 passes décisives en 96 apparitions. Des chiffres qui expliquent pourquoi plusieurs clubs européens surveillent aujourd’hui sa situation.

Son passage à Millwall ne raconte pas toute l’histoire

La saison dernière, Ballo a tenté une expérience en Angleterre avec Millwall, en Championship. Son bilan brut est plus modeste avec un but et sept passes décisives en 31 matchs, mais le club anglais aurait tout de même souhaité le conserver.

L’option d’achat, estimée autour de 3 millions de livres, n’aurait finalement pas été levée en raison d’un désaccord financier avec Wolfsberger. Millwall voyait pourtant en lui un potentiel titulaire sur l’aile gauche, preuve que son apport ne se limite pas à ses statistiques.

Moins à l’aise dans le jeu très physique et direct du Championship, Ballo pourrait davantage retrouver ses repères dans un championnat où son explosivité et sa technique seraient mieux valorisées.

Boakye, un atout pour convaincre Ballo

L’ASSE possède aussi un argument de poids dans ce dossier : Augustine Boakye. L’attaquant ghanéen, déjà présent dans l’effectif stéphanois, connaît parfaitement Ballo pour avoir évolué avec lui à Wolfsberger.

Cette connexion pourrait faciliter l’intégration du joueur et peser dans son choix. Boakye a lui-même réussi à s’adapter au football français, avec cinq buts et neuf passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

Une réponse possible au départ de Davitashvili

Le dossier Ballo est directement lié à l’avenir de Zuriko Davitashvili. L’ASSE sait qu’elle devra se montrer prête en cas de départ de son principal atout offensif, et le profil du joueur de Wolfsberger semble cocher de nombreuses cases.

Polyvalent, technique, expérimenté malgré son âge et déjà capable de produire des statistiques importantes, Thierno Ballo pourrait représenter un pari ambitieux pour les Verts. Le risque existe après une saison anglaise plus contrastée, mais son passage en Autriche et l’intérêt persistant de plusieurs clubs montrent qu’il reste un joueur très convoité.

L’ASSE semble tenir la corde. Reste désormais à transformer cette avance en accord concret.