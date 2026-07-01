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FRANCE

Barça : Lamine Yamal a déjà choisi le futur buteur du club !

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 12:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Barcelone prépare déjà l’après-Robert Lewandowski. Alors que plusieurs grands noms circulent pour prendre la pointe de l’attaque blaugrana, Lamine Yamal a été interrogé sur le sujet et sa réponse est très claire : peu importe le nom, il veut avant tout un attaquant capable de marquer.

Invité de la Cadena Cope, le prodige espagnol a évoqué la recherche d’un nouveau numéro 9 au Barça, où les pistes Julian Alvarez et Harry Kane sont notamment citées.

Lamine Yamal ne ferme la porte à personne

À seulement 18 ans, Lamine Yamal affiche déjà un discours très pragmatique. Interrogé sur le futur buteur du FC Barcelone, l’ailier espagnol n’a pas voulu lancer de débat entre les différentes pistes.

« Du moment qu’il marque des buts… J’aime beaucoup Julián et Oyarzabal. On soutiendra celui qui arrivera », a-t-il confié.

Un message simple, mais fort : le vestiaire blaugrana semble surtout attendre un joueur capable de finir les actions et de soulager l’attaque catalane.

Julian Alvarez et Oyarzabal dans le cœur de Yamal

Même s’il n’a pas cité Harry Kane, Lamine Yamal a tout de même glissé deux noms : Julian Alvarez, régulièrement annoncé dans le viseur du Barça, et Mikel Oyarzabal, son partenaire avec la sélection espagnole.

L’attaquant de la Real Sociedad possède un profil différent, plus mobile et plus associatif, tandis que Julian Alvarez représente une option plus prestigieuse et explosive. Dans les deux cas, Yamal se montre favorable à leur arrivée.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

Le chantier du poste d’avant-centre s’annonce majeur pour le FC Barcelone. Robert Lewandowski reste une référence, mais le club catalan doit progressivement anticiper la suite et trouver un joueur capable de s’inscrire dans la durée.

Lamine Yamal, lui, a déjà donné sa priorité : un buteur efficace. Le reste, il le laisse aux dirigeants du Barça.

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