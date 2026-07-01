ASSE : Ian Cathro lance son histoire d’amour avec les Verts

Ian Cathro a officiellement fait ses premiers pas comme entraîneur de l’ASSE ce mardi 30 juin. Présent en conférence de presse aux côtés de Huss Fahmy, le technicien écossais a affiché un enthousiasme évident au moment d’évoquer son arrivée à Saint-Étienne, le défi de la Ligue 2 et surtout sa future relation avec les supporters.

L’ancien coach d’Estoril ne cache pas qu’il découvre encore le football français, mais il assure déjà vouloir s’investir totalement dans le projet stéphanois.

Cathro veut construire une équipe qui ressemble à l’ASSE

Interrogé sur sa philosophie, Ian Cathro a refusé de promettre un modèle figé. Pour lui, chaque club, chaque championnat et chaque groupe possède ses propres spécificités.

« Nous devons absolument comprendre où nous sommes, comprendre les qualités dont nous disposons et construire quelque chose qui nous ressemble », a-t-il expliqué.

Son idée est claire : bâtir une équipe capable d’être forte avec et sans ballon, et de se battre dans chaque séquence d’un match. « Ma philosophie, c’est de construire une équipe capable de se battre pour remporter chaque moment d’un match », a-t-il insisté.

« Je ne connais pas encore cette Ligue 2 sur le bout des doigts »

Lucide, Ian Cathro reconnaît qu’il devra rapidement s’adapter à la Ligue 2. Mais le nouvel entraîneur des Verts ne voit pas cela comme un handicap insurmontable.

« Je ne connais pas encore cette Ligue 2 sur le bout des doigts », a-t-il admis. Avant de rappeler qu’il avait déjà connu une situation semblable lors de ses expériences au Portugal, en Espagne ou en Angleterre.

Le technicien écossais promet en revanche un investissement total : « Personne ne travaillera plus dur que moi à la tête de cette équipe pour la préparer au défi qui l’attend. »

Son échec passé ne l’effraie plus

Forcément interrogé sur son passage compliqué en Écosse, Ian Cathro a préféré répondre avec recul. L’entraîneur estime que cette expérience l’a aidé à progresser plutôt qu’à le freiner.

« Il y a parfois, dans une vie, des moments où l’on ne se retrouve tout simplement pas au bon endroit, au bon moment », a-t-il confié. « Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que j’ai trouvé les raisons qui font que je suis désormais un entraîneur prêt à gagner ici. »

Un message fort alors que Cathro arrive à l’ASSE avec une mission délicate : relancer le club et lui permettre de retrouver rapidement ses ambitions.

Une relation déjà particulière avec l’ASSE

Ian Cathro a également raconté son lien ancien avec le club stéphanois. Enfant, il avait découvert une photo de l’ASSE lors d’une visite à Hampden Park, en Écosse. Une image restée dans sa mémoire et qui symbolise, selon lui, la place particulière du club dans l’histoire du football européen.

« Ce que représente ce club, c’est son histoire, mais surtout son potentiel pour l’avenir », a-t-il déclaré. « Je ressens une immense responsabilité d’être ici. »

Son choix de rejoindre Saint-Étienne repose aussi sur les échanges avec Huss Fahmy et les dirigeants du projet. « Je suis heureux de pouvoir choisir les deux : à la fois les dirigeants et le club », a-t-il assuré.

« J’espère que ce sera un coup de foudre »

Le moment le plus attendu reste désormais la rencontre avec le peuple vert. Ian Cathro sait que les supporters de l’ASSE jouent un rôle majeur dans la vie du club, et il veut rapidement créer un lien fort avec eux.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir les rencontrer. J’espère que ce sera un coup de foudre entre eux et nous », a lancé le nouvel entraîneur stéphanois.

La première séance d’entraînement marquera le début concret de son aventure. Cathro veut avancer pas à pas, mais son message est déjà clair : il arrive à l’ASSE avec l’envie de construire, de convaincre et de faire naître une vraie histoire avec les Verts.