OM : mauvaise nouvelle dans la vente de Mason Greenwood !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM espérait voir Fenerbahçe accélérer dans le dossier Mason Greenwood, mais le club turc pourrait désormais avoir beaucoup moins de marge de manœuvre. Sanctionné par l’UEFA pour avoir dépassé la limite autorisée sur le ratio entre le coût de son effectif et ses revenus, Fenerbahçe devra rapidement revoir ses comptes.

Selon les informations évoquées, le club stambouliote a atteint un ratio de 84 %, bien au-dessus du plafond fixé à 70 % par l’UEFA. Résultat : une amende de 7 millions d’euros, alors que la nouvelle direction, installée depuis seulement 22 jours, a déjà annoncé vouloir contester cette décision.

Fenerbahçe fragilisé financièrement

Cette sanction tombe forcément au mauvais moment pour Fenerbahçe. Le club turc doit désormais retrouver une situation plus conforme aux exigences de l’UEFA, ce qui pourrait limiter sa capacité à réaliser de grosses opérations durant ce mercato.

Dans ce contexte, le dossier Mason Greenwood apparaît forcément plus compliqué. L’OM espère obtenir un montant important pour son attaquant anglais, mais Fenerbahçe pourrait être contraint de revoir ses ambitions à la baisse.

Toujours aucune proposition salariale folle

Autre élément important : à ce jour, aucune offre avec un salaire totalement hors marché n’aurait été présentée à Mason Greenwood. Le joueur n’aurait donc pas encore reçu de proposition capable de bouleverser sa réflexion sur son avenir.

Cette situation réduit encore les chances de voir Fenerbahçe prendre une avance décisive dans le dossier. Entre les contraintes financières, l’amende de l’UEFA et l’absence de proposition XXL pour convaincre le joueur, le club turc semble perdre du terrain.

L’OM attend toujours une offre solide

Pour Marseille, cette nouvelle n’est clairement pas idéale. Greenwood reste l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif et son éventuel départ pourrait permettre à Grégory Lorenzi de financer une partie importante du mercato olympien.

Mais tant qu’aucune offre à la hauteur des attentes de l’OM ne tombe sur la table, le dossier restera bloqué. Fenerbahçe paraît aujourd’hui moins armé qu’espéré pour boucler une opération de grande ampleur.