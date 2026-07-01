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FRANCE

OM : Bruno Genesio signe et dévoile pourquoi il a choisi Marseille !

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 11:47
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

C’est désormais officiel : Bruno Genesio prend les commandes de l’Olympique de Marseille. Et pour sa première prise de parole, le nouvel entraîneur olympien a expliqué pourquoi il avait choisi de relever ce défi sur la Canebière.

Séduit par le projet présenté par la direction marseillaise, le technicien français n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre un club qu’il décrit comme « unique ».

Genesio tombe sous le charme du projet marseillais

« J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté », a confié Bruno Genesio.

L’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes a surtout mis en avant l’identité très particulière de l’OM, son histoire et la ferveur de ses supporters.

« L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières », a-t-il poursuivi.

Un discours qui devrait forcément plaire aux supporters marseillais, très attentifs aux premiers mots de leur nouveau coach.

Genesio remercie McCourt, Richard et Lorenzi

Bruno Genesio a également tenu à saluer les dirigeants qui l’ont convaincu de rejoindre Marseille. Il a remercié Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance dans ce nouveau projet.

Le message est clair : le technicien arrive avec l’envie de s’inscrire dans une dynamique collective et de travailler rapidement avec toutes les composantes du club.

« Construire un groupe à la hauteur des ambitions »

Le nouveau coach olympien ne veut pas perdre de temps. Alors que le mercato s’annonce animé et que plusieurs dossiers sont déjà en cours, Bruno Genesio veut rapidement prendre la main sur son effectif.

« Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille », a-t-il conclu.

À Marseille, une nouvelle ère est officiellement lancée. Et Bruno Genesio affiche déjà une ambition claire : bâtir une équipe capable de répondre aux attentes immenses du club phocéen.

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