PSG : Arsenal passe à l’action pour Bradley Barcola

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Bradley Barcola pourrait bien devenir l’un des gros dossiers du mercato estival au PSG. En manque de garanties sur son statut à Paris, l’ailier français n’a toujours pas prolongé son contrat, qui court pourtant jusqu’en 2028. Une situation suivie de près par Arsenal.

Selon la BBC, les Gunners estiment qu’il y a une véritable opportunité à saisir avec l’ancien Lyonnais. Finaliste de la dernière Ligue des champions, le club londonien cherche à renforcer son attaque et voit en Barcola un profil capable de faire franchir un cap à l’équipe de Mikel Arteta.

Barcola ne ferme pas la porte à un départ

Au PSG, Bradley Barcola ne serait pas totalement satisfait de sa place dans la hiérarchie offensive. Lorsque tous les cadres sont disponibles, l’international français se retrouve régulièrement sur le banc, malgré son importance dans la rotation parisienne.

Surtout, l’arrivée attendue de nouveaux renforts offensifs pourrait encore compliquer sa situation. Le joueur de 23 ans n’a pas donné suite aux propositions de prolongation formulées par le PSG, un signal forcément observé avec attention en Angleterre.

Même si son contrat expire seulement en 2028, Paris pourrait difficilement ignorer une offre importante si Barcola confirme son envie de découvrir un nouveau projet.

Arsenal change de priorité

Arsenal avait d’abord fait de Morgan Rogers sa priorité. Mais Aston Villa réclamerait environ 150 millions d’euros pour céder l’international anglais, sous contrat jusqu’en 2031.

Face à ce montant jugé démesuré, les dirigeants londoniens ont réorienté leur réflexion vers Bradley Barcola. Le Français représenterait une opération bien moins coûteuse, tout en offrant un profil explosif et déjà habitué aux très grands rendez-vous européens.

Un statut plus fort à Londres ?

Arsenal pense pouvoir séduire Barcola avec une promesse claire : un rôle plus important dans le projet de Mikel Arteta. Les Gunners auraient reçu des signaux positifs autour d’un éventuel transfert, aussi bien du côté du joueur que du PSG.

Pour Paris, le dossier pourrait rapidement devenir sensible. Barcola reste jeune, talentueux et sous contrat, mais son refus de prolonger et la concurrence qui s’annonce en attaque pourraient ouvrir une porte. Arsenal, lui, semble prêt à s’y engouffrer.