ASSE : un jeune gardien prometteur pour secouer Larsonneur ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE pourrait bien tenir une nouvelle piste ambitieuse pour son mercato estival. À la recherche d’un gardien capable de venir bousculer Gautier Larsonneur, les dirigeants stéphanois suivraient avec attention Mamour Ndiaye, jeune portier sénégalais de Sarpsborg.

À seulement 20 ans, le gardien d’1m90 s’est déjà fait une place en première division norvégienne. Un profil prometteur qui coche plusieurs cases pour les Verts, désireux de renforcer la concurrence dans les cages avant d’attaquer une saison décisive en Ligue 2.

Mamour Ndiaye, un jeune gardien qui monte fort

Formé à l’académie Oslo de Dakar, Mamour Ndiaye a découvert le football européen en Norvège. Après un essai concluant de trois mois, il s’est engagé avec Sarpsborg en octobre 2023.

Depuis, le portier sénégalais a rapidement pris de l’épaisseur. Malgré son très jeune âge, il a déjà disputé 43 rencontres avec le club scandinave, preuve que Sarpsborg lui a accordé une vraie confiance.

International U20 sénégalais à quatre reprises, Ndiaye impressionne notamment par son envergure et son potentiel physique. Avec son mètre quatre-vingt-dix, il possède un profil moderne, capable de s’imposer dans sa surface tout en affichant une marge de progression importante.

L’ASSE veut enfin installer une vraie concurrence

Du côté de Saint-Étienne, le besoin est clair. Gautier Larsonneur reste aujourd’hui le numéro un dans les buts, mais l’ASSE souhaite lui mettre une concurrence plus forte dans les pattes.

L’idée n’est pas forcément de remettre immédiatement en cause son statut, mais bien de faire monter le niveau général. Après le départ de Brice Maubleu, les Verts doivent reconstruire une hiérarchie crédible et trouver un gardien capable de répondre présent en cas de besoin.

Mamour Ndiaye pourrait correspondre à cette stratégie. Jeune, déjà habitué au football professionnel et encore perfectible, il aurait le profil pour grandir aux côtés de Larsonneur tout en pouvant rapidement lui disputer du temps de jeu.

Ndiaye serait emballé par le défi stéphanois

Selon Foot Mercato, la piste menant à l’ASSE serait aujourd’hui la plus concrète pour Mamour Ndiaye. Le gardien sénégalais serait particulièrement séduit par l’idée de rejoindre un club historique du football français.

Porter le maillot vert et évoluer dans l’environnement de Geoffroy-Guichard représente forcément une belle opportunité pour un joueur en pleine progression. L’ASSE pourrait aussi lui offrir une exposition bien plus importante dans la perspective de poursuivre son ascension.

Reste désormais à convaincre Sarpsborg. Sous contrat jusqu’en décembre 2027, Ndiaye ne sera pas libéré facilement. Les dirigeants stéphanois vont devoir trouver les bons arguments pour arracher l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat norvégien.

Un dossier à suivre de près dans le Forez

L’ASSE avance sur plusieurs chantiers pour remodeler son effectif et le poste de gardien ne sera pas laissé de côté. Avec Mamour Ndiaye, les Verts explorent une piste jeune, ambitieuse et potentiellement très rentable à moyen terme.

Le dossier dépendra désormais des exigences de Sarpsborg, mais l’intérêt stéphanois est réel. Après avoir sécurisé un titulaire avec Larsonneur, Saint-Étienne veut désormais préparer l’avenir tout en renforçant immédiatement la concurrence.