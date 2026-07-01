La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’Argentin dispute la Coupe du Monde 2026, la situation de Julian Alvarez (Atlético, 26 ans) prend des proportions démesurées au mercato.

Le dossier Julian Alvarez est décidément loin d’avoir livré son verdict. Alors que l’international argentin dispute actuellement la Coupe du Monde 2026, son avenir continue d’alimenter les rumeurs les plus folles sur le marché des transferts.

Simeone met Alvarez à la porte !

Si le PSG reste attentif à la situation de l’ancien buteur de Manchester City, c’est bien le FC Barcelone qui semble passer à l’offensive ces derniers jours. Et un élément inattendu pourrait bien faire évoluer le dossier. Selon Sport, Diego Simeone serait désormais lassé par ce feuilleton. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid ne souhaiterait plus conserver un joueur qu’il estime insuffisamment impliqué dans le projet madrilène. Le média espagnol va même jusqu’à affirmer que le technicien argentin ne voudrait plus voir son compatriote « même en peinture », signe d’une rupture profonde entre les deux hommes.

Dans le même temps, Joan Laporta a confirmé publiquement l’existence d’une offre du FC Barcelone. Réélu à la présidence du club catalan, il n’a pas caché son optimisme tout en adressant un message clair aux dirigeants colchoneros. « Deco a fait une offre avec un certain montant d’argent. Le joueur veut venir. (…) L’offre est ferme et elle restera sur la table. Mais elle n’est pas illimitée dans le temps », a expliqué le président blaugrana, mettant ainsi la pression sur l’Atlético pour obtenir une réponse rapide.

Laporta égratigne l’Atlético Madrid

Laporta a également insisté sur le fait que le FC Barcelone suivait Julian Alvarez bien avant son arrivée à Manchester City, rejetant toute accusation de déstabilisation du joueur. Pendant ce temps, The Athletic révèle qu’une nouvelle proposition pouvant atteindre 130 millions d’euros pourrait prochainement être formulée.

De quoi faire monter encore davantage la tension autour d’un dossier qui pourrait animer une bonne partie de l’été. Le PSG, qui cherche lui aussi à renforcer son secteur offensif, reste en embuscade. Même si d’autres pistes, comme celles menant à Maghnes Akliouche, Yan Diomandé ou encore Eli Junior Kroupi, occupent actuellement une place importante dans les réflexions de Luis Enrique et de Luis Campos, le feuilleton Julian Alvarez est loin d’être terminé.