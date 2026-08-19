FC Barcelone Mercato : après Rodri et Cancelo, accord total trouvé pour une 6e recrue !

Le FC Barcelone serait tout proche d’enregistrer la signature du gardien croate de Fenerbahçe, Dominik Livakovic.

Après avoir bouclé ces dernières heures les arrivées de Rodri et Joao Cancelo, le FC Barcelone poursuit son mercato. Et le club blaugrana pourrait bien avoir trouvé son futur gardien numéro 2 en la personne de Dominik Livakovic.

Accord total pour Livakovic au Barça !

Selon les informations du média croate IndexHR, le champion d’Espagne en titre serait sur le point de boucler l’arrivée du gardien de Fenerbahçe. Un accord total aurait été trouvé entre les différentes parties pour un transfert estimé à environ 3 millions d’euros, plus des bonus. Après Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodri et Joao Cancelo, Dominik Livakovic devrait ainsi devenir la sixième recrue estivale du FC Barcelone.

Vers un prêt dans la foulée pour Livakovic ?

Dominik Livakovic pourrait toutefois ne pas arriver dès cet été en Catalogne. Le portier international croate pourrait, en effet, être prêté au Dinamo Zagreb cette saison avant de rejoindre définitivement le Barça l’été prochain. Une autre destination en prêt resterait également possible, tandis qu’une intégration immédiate à l’effectif barcelonais n’est pas totalement exclue si la situation salariale du club le permet.

À terme, le gardien de 31 ans serait destiné à devenir la doublure de Joan Garcia et à prendre la succession de Wojciech Szczęsny, dont le contrat prendra fin dans un an. Une opération qui permettrait donc au Barça d’anticiper dès maintenant la future hiérarchie de ses gardiens.