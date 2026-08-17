FC Barcelone : une légende de retour au Barça !

Trois ans après son départ du FC Barcelone, Sergio Busquets fait son grand retour au sein du club catalan. L’ancien milieu de terrain va désormais transmettre son expérience aux jeunes du Barça Atlètic.

Le FC Barcelone retrouve l’une de ses figures emblématiques. Après avoir quitté le club en 2023 et disputé deux saisons et demie avec l’Inter Miami, Sergio Busquets est officiellement de retour en Catalogne. Mais pas question pour l’ancien international espagnol de reprendre les crampons.

Busquets rejoint le Barça Atlètic

Sergio Busquets va intégrer le staff du Barça Atlètic, l’équipe réserve du FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain devient entraîneur adjoint de Juliano Belletti à partir de ce lundi.

Un nouveau rôle pour celui qui a passé une grande partie de sa carrière sous le maillot blaugrana. Le club compte notamment sur son immense expérience du très haut niveau pour accompagner les jeunes talents de sa formation.

Une première étape vers une carrière d’entraîneur

Ce retour au Barça représente également une étape importante dans la reconversion de Busquets.

À travers son rôle auprès du Barça Atlètic, le champion du monde espagnol va pouvoir commencer à mettre en pratique ses connaissances tout en poursuivant sa formation. Il doit notamment finaliser l’obtention de son diplôme d’entraîneur.

Le club catalan a confirmé cette nouvelle dans un communiqué : « Sergio Busquets rejoint le Barça Atlètic en tant qu’entraîneur adjoint dès ce lundi. La légende du Barça intègre l’équipe de Juliano Belletti pour apporter son expérience et son savoir-faire footballistique, tout en terminant sa formation d’entraîneur. »

Une drôle de coïncidence avec Rodri

Le retour de Busquets intervient par ailleurs au moment où le Barça s’apprête à accueillir une autre référence du football espagnol. Rodri devrait en effet s’engager prochainement avec le club catalan.

Mais contrairement à ce que certains pourraient imaginer, Busquets ne revient évidemment pas pour devenir la doublure de son compatriote. Son nouveau défi se déroulera sur le banc, aux côtés de Juliano Belletti. Une nouvelle aventure commence donc pour l’ancienne légende du milieu barcelonais.