ASSE : Cathro lance le mercato des Verts avec sa première recrue officielle ! 

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne tient sa première recrue estivale. Le défenseur central Sohaib Naïr (24 ans) s’est engagé avec les Verts pour renforcer l’arrière-garde et lancer le mercato 2026-2027 du club du Forez.

C’est désormais officiel : l’ASSE ouvre son mercato estival avec une première arrivée attendue depuis plusieurs jours. Sohaib Naïr, défenseur central de 24 ans, s’est engagé en faveur du club stéphanois.

Naïr première recrue de l’ASSE

Comme pressenti, le joueur n’a pas participé à la reprise de l’En Avant Guingamp et a rapidement rejoint le Forez pour finaliser son transfert. Estimée à environ 2 millions d’euros, l’opération représente un investissement mesuré mais ciblé pour renforcer la défense des Verts.

Suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement de Kilmer Sports, Naïr incarne un profil jugé intéressant pour apporter de la solidité et de la profondeur à l’effectif dirigé par Ian Cathro.

Le défenseur portera le numéro 18

Le défenseur portera le numéro 18 sous ses nouvelles couleurs. Une arrivée qui marque le début concret du chantier estival de l’ASSE, avec l’objectif clair de construire une équipe compétitive pour viser un retour immédiat en Ligue 1.

Dans un contexte de reconstruction, ce premier renfort symbolise la volonté du club de ne pas traîner sur le marché et de sécuriser rapidement des profils ciblés.