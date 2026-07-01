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OM Mercato : un Marseillais qui affole la L1 a déjà tapé dans l’oeil de Genesio ! 

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 18:40
Nouhoum Kamissoko (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À peine installé dans son nouveau projet, Bruno Genesio commence déjà à scruter les jeunes talents du centre de formation de l’OM. Parmi eux, Nouhoum Kamissoko attire particulièrement l’attention du staff olympien.

Le chantier de Bruno Genesio à l’OM ne se limite pas aux recrues estivales. Le nouvel entraîneur olympien entend également s’appuyer sur les jeunes du club, et un nom revient avec insistance : Nouhoum Kamissoko (21 ans).

Kamissoko affole la Ligue 1

Le milieu de terrain de l’OM n’a disputé que trois rencontres de Ligue 1 en fin de saison dernière, mais il a su profiter d’un contexte difficile pour se démarquer. Dans un secteur de jeu en manque de stabilité, il a notamment été remarqué pour son activité, sa combativité et son impact dans l’entrejeu. Ses prestations n’ont pas laissé Habib Beye indifférent, ce dernier l’ayant déjà cité en exemple lors de ses dernières conférences de presse avant son départ du club.

Une reconnaissance interne qui confirme la progression du joueur formé à l’étranger, arrivé du Mali à 18 ans. Sur le marché, Kamissoko commence également à attirer l’attention. Selon La Minute OM, plusieurs clubs de Ligue 1 suivent son évolution de près, dont une formation du top 10 de la saison passée. 

Genesio veut le voir en préparation 

Une situation qui témoigne de l’intérêt croissant autour de son profil. Mais du côté de l’OM, la position est claire : le club ne souhaite pas envisager un départ à court terme et compte sur lui dans la construction du projet. Encore sous contrat pour une saison, le jeune milieu fait partie des éléments surveillés de près par le staff.

Selon Le Phocéen, Bruno Genesio souhaite profiter du stage de préparation pour évaluer son potentiel au plus haut niveau. Une période décisive où Kamissoko aura l’opportunité de convaincre et de s’imposer dans la rotation marseillaise. Dans un effectif en reconstruction, cette montée en puissance des jeunes pourrait devenir un levier important pour l’OM, à condition que les promesses vues en fin de saison se confirment sur la durée.

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