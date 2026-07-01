Recrue estivale du FC Nantes, Wilitty Younoussa (24 ans) a déjà un objectif clair en tête : faire remonter les Canaris immédiatement en Ligue 1 !

Le FC Nantes tient l’un de ses nouveaux visages pour la saison à venir. Arrivé cet été en provenance du Rodez AF, Wilitty Younoussa (24 ans) veut déjà conquérir les supporters par son état d’esprit et son discours ambitieux.

Younoussa vise la Ligue 1

En pleine préparation estivale, le nouveau milieu de terrain du FC Nantes a affiché un objectif sans détour dans une vidéo diffusée par le club : « Mon objectif personnel, c’est d’aider à faire remonter l’équipe le plus vite possible. »

Un message fort, à l’image des ambitions des Canaris, qui veulent retrouver immédiatement la Ligue 1 après leur relégation. Interrogé sur son profil, Younoussa s’est décrit comme un milieu capable d’évoluer dans les deux surfaces : « On me décrit plus comme un joueur box-to-box. »

« On fait souvent allusion à N’Golo Kanté »

Une comparaison revient régulièrement à son sujet : celle avec N’Golo Kanté. Si elle est particulièrement flatteuse, le nouvel homme fort du milieu du FC Nantes préfère rester prudent. « On fait même souvent allusion à N’Golo Kanté, mais moi je ne peux pas me permettre de le dire parce que c’est quand même un grand joueur », a-t-il expliqué avec humilité.

Cette modestie, combinée à son volume de jeu et à son activité dans l’entrejeu, constitue déjà un premier motif d’optimisme pour les supporters nantais. Sans revendiquer une telle filiation, Younoussa espère surtout imposer ses propres qualités et devenir l’un des moteurs de l’équipe de Michel Der Zakarian. Si le FC Nantes veut retrouver l’élite dès cette saison, l’ancien Ruthénois aura un rôle majeur à jouer au cœur du jeu.