À LA UNE DU 1 JUIL 2026
[19:40]PSG Mercato : Campos a bouclé un dossier totalement inattendu à Barcelone
[19:20]ASSE : un énorme scandale éclabousse les débuts d’Ian Cathro 
[19:00]FC Nantes Mercato : le nouveau N’Golo Kanté a signé, la Ligue 1 déjà en ligne de mire !
[18:40]OM Mercato : un Marseillais qui affole la L1 a déjà tapé dans l’oeil de Genesio ! 
[18:20]PSG, FC Barcelone Mercato : double coup de tonnerre pour Julian Alvarez ! 
[18:14]OL Mercato : juste après l’ASSE, Lyon officialise aussi une recrue
[18:00]RC Lens : Pierre Sage prépare la pire crasse du mercato à Leca et Toppmöller 
[17:40]ASSE : Cathro lance le mercato des Verts avec sa première recrue officielle ! 
[17:20]ASSE : Ekwah n’est pas le seul Vert à être ciblé par les banderoles assassines des Ultras !
[17:00]PSG : Paris frappe très fort avec 16 recrues officialisées d’un seul coup ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : le nouveau N’Golo Kanté a signé, la Ligue 1 déjà en ligne de mire !

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 19:00
N'Golo Kanté (France)

Recrue estivale du FC Nantes, Wilitty Younoussa (24 ans) a déjà un objectif clair en tête : faire remonter les Canaris immédiatement en Ligue 1 !

Le FC Nantes tient l’un de ses nouveaux visages pour la saison à venir. Arrivé cet été en provenance du Rodez AF, Wilitty Younoussa (24 ans) veut déjà conquérir les supporters par son état d’esprit et son discours ambitieux.

Younoussa vise la Ligue 1 

En pleine préparation estivale, le nouveau milieu de terrain du FC Nantes a affiché un objectif sans détour dans une vidéo diffusée par le club : « Mon objectif personnel, c’est d’aider à faire remonter l’équipe le plus vite possible. »

Un message fort, à l’image des ambitions des Canaris, qui veulent retrouver immédiatement la Ligue 1 après leur relégation. Interrogé sur son profil, Younoussa s’est décrit comme un milieu capable d’évoluer dans les deux surfaces : « On me décrit plus comme un joueur box-to-box. »

« On fait souvent allusion à N’Golo Kanté »

Une comparaison revient régulièrement à son sujet : celle avec N’Golo Kanté. Si elle est particulièrement flatteuse, le nouvel homme fort du milieu du FC Nantes préfère rester prudent. « On fait même souvent allusion à N’Golo Kanté, mais moi je ne peux pas me permettre de le dire parce que c’est quand même un grand joueur », a-t-il expliqué avec humilité.

Cette modestie, combinée à son volume de jeu et à son activité dans l’entrejeu, constitue déjà un premier motif d’optimisme pour les supporters nantais. Sans revendiquer une telle filiation, Younoussa espère surtout imposer ses propres qualités et devenir l’un des moteurs de l’équipe de Michel Der Zakarian. Si le FC Nantes veut retrouver l’élite dès cette saison, l’ancien Ruthénois aura un rôle majeur à jouer au cœur du jeu.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot