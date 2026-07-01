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FRANCE

ASSE : un énorme scandale éclabousse les débuts d’Ian Cathro 

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 19:20
Ian Catho (ASSE)

À peine intronisé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro voit le club frappé par une  polémique sulfureuse.

Les débuts d’Ian Cathro à la tête de l’ASSE prennent une tournure inattendue. Alors que le technicien écossais vient tout juste de lancer son projet sportif avec les Verts, le club se retrouve au centre d’une vive controverse liée à sa politique de recrutement chez les jeunes.

L’ASSE accusée de « recrutement sauvage »

Un club de La Rivière a publié un communiqué particulièrement offensif dans lequel il accuse l’ASSE de « recrutement sauvage ». Selon ses déclarations, le club stéphanois transmettrait les fiches de jeunes joueurs non retenus à une autre structure, laquelle contacterait ensuite directement les familles concernées.

Des accusations graves, puisque le club dénonce également une forme de « manipulation » de parents qui ne maîtriseraient pas forcément les mécanismes du football de formation. Il affirme par ailleurs que ces pratiques dureraient depuis plusieurs années.

Une affaire qui pourrait prendre de l’ampleur ?

Pour l’heure, aucune réaction officielle de l’ASSE n’est venue confirmer ou infirmer ces accusations. En interne, le club stéphanois reste concentré sur la reprise et la mise en place du projet sportif porté par Ian Cathro, qui doit composer avec un contexte déjà particulièrement tendu autour du club.

Cette affaire, si elle venait à prendre de l’ampleur, pourrait rapidement devenir un sujet sensible dans la région et venir parasiter les débuts du nouvel entraîneur, alors que l’ASSE cherche à se reconstruire après une saison difficile. Le dossier devrait désormais suivre son cours en dehors du terrain, tandis que les regards restent braqués sur la réponse éventuelle des dirigeants stéphanois.

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