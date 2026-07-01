Mal embarquée, l’Angleterre a su renverser la République démocratique du Congo grâce à un doublé d’Harry Kane (2-1) pour s’ouvrir la voie des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026.

L’Angleterre a dû s’employer pour venir à bout d’une République démocratique du Congo (2-1) accrocheuse et inspirée en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Menés dès les premières minutes, les Three Lions ont renversé la rencontre dans le dernier quart d’heure grâce à leur capitaine Harry Kane.

La RC Congo a bien fait douter l’Angleterre

Le match avait pourtant mal débuté pour les Anglais. Sur une action rapide côté gauche, Cipenga profitait d’un léger déséquilibre défensif pour ouvrir le score d’une frappe sèche au premier poteau (0-1, 7e). Un scénario idéal pour des Léopards bien organisés et dangereux en transition.

L’Angleterre réagissait immédiatement, multipliant les occasions. Jude Bellingham pensait égaliser de la tête sur un centre de Declan Rice, mais Mpasi réalisait un arrêt réflexe déterminant (28e). Rashford, très actif, voyait ensuite sa reprise être sauvée sur la ligne (34e).

Avant la pause, les Congolais auraient même pu faire le break. Wissa trouvait le poteau sur un centre venu de la droite (45e), avant que Mpasi ne repousse deux nouvelles tentatives anglaises, confirmant une première période héroïque du gardien.

Kane est sorti de sa boîte

Au retour des vestiaires, la pression anglaise s’intensifiait encore. Mpasi continuait son festival en remportant plusieurs duels face à Bellingham et Kane (53e), retardant l’échéance pour les siens. Mais la logique finissait par s’imposer. À la 75e minute, Kane égalisait d’une tête puissante au point de penalty sur un centre d’Anthony Gordon (1-1).

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L’Angleterre prenait alors totalement le contrôle du match. Dans les dernières minutes, le capitaine anglais frappait une nouvelle fois. Sur une action pleine de maîtrise, le buteur du Bayern Munich déclenchait une frappe du droit surpuissante sous la barre pour sceller la qualification (2-1, 85e).

Avec ce doublé, Harry Kane porte son total à 13 buts en Coupe du Monde et confirme son statut de leader offensif des Three Lions, désormais qualifiés pour les huitièmes de finale où ils retrouveront le Mexique.