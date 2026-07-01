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FRANCE

ASSE : l’arrivée inédite d’une pointure bouclée en catimini pour Ian Cathro !

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 20:00
Ian Cathro (ASSE)

Dans l’ombre du mercato des joueurs, l’ASSE continue de structurer son organisation. Le club a officialisé l’arrivée de Lucas Derveaux au poste de Player Manager, un rôle devenu clé dans le football moderne.

L’ASSE poursuit sa modernisation en profondeur. Alors que Ian Cathro prend ses marques sur le banc des Verts, le club a acté l’arrivée de Lucas Derveaux dans l’organigramme de l’équipe professionnelle. Il occupera désormais le poste de Player Manager, une fonction de plus en plus répandue dans les clubs professionnels.

Derveaux aura un rôle-clé à l’ASSE

Son rôle sera central dans l’intégration des nouvelles recrues et l’accompagnement des joueurs au quotidien, sur et en dehors du terrain. Concrètement, Lucas Derveaux sera chargé de faciliter l’installation des footballeurs dans leur nouvel environnement : recherche de logement, démarches administratives, scolarisation des enfants ou encore adaptation à la vie locale.

Un véritable relais entre le vestiaire et l’extérieur, devenu indispensable dans un football de plus en plus internationalisé. Ce poste existait déjà au sein du club, mais il était auparavant réparti entre plusieurs membres de l’intendance. Désormais, il sera occupé à temps plein par un seul responsable, preuve de la volonté de professionnalisation accrue de l’ASSE.

Un ancien de Troyes de retour en France 

Avant de rejoindre les Verts, Lucas Derveaux a notamment travaillé au Hajduk Split, en Croatie, où il occupait un poste de consultant en football operations. Une expérience internationale qui lui a permis d’élargir ses compétences et de découvrir d’autres méthodes de gestion. En revenant en France, il s’inscrit dans un projet global porté par la direction stéphanoise : structurer davantage l’environnement du groupe professionnel afin de maximiser les conditions de performance.

Ce type de poste peut jouer un rôle important dans la réussite d’une saison. L’ASSE espère ainsi accélérer l’intégration de ses recrues et limiter le temps d’adaptation, un enjeu crucial en Ligue 2. Discrète dans sa forme, cette arrivée pourrait néanmoins avoir un impact concret et durable dans le quotidien du groupe dirigé par Ian Cathro.

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