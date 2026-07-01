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FRANCE

Stade Rennais : dès la reprise, Haise lâche 3 énormes indices sur la suite du mercato !

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 20:20
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Franck Haise n’a pas attendu longtemps pour donner des signaux clairs sur la suite du mercato du Stade Rennais. 

La reprise du Stade Rennais a livré plusieurs enseignements importants sur l’état du groupe de Franck Haise. Alors que 27 joueurs étaient présents à la Piverdière pour la première séance collective, L’Équipe croit savoir que certains profils ont immédiatement attiré l’attention… ou plutôt leur absence.

Le club breton a notamment enregistré la présence de ses nouvelles recrues estivales, avec Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira et le gardien Nicolas Lemaître déjà intégrés au groupe. Une première séance marquée aussi par la présence de trois portiers dans la rotation, confirmant une organisation déjà bien structurée.

Trois joueurs absents à la reprise et sur le départ ?

Mais les véritables indices viennent surtout des absents. Plusieurs internationaux engagés récemment dans des compétitions internationales bénéficient encore de leur période de repos, mais trois joueurs n’ont tout simplement pas repris avec le groupe. Glen Kamara, Mikayil Faye et Ayanda Sishuba ont été dispensés de cette reprise collective. Un signal fort envoyé par le staff rennais, qui laisse entendre que ces éléments ne font plus pleinement partie des plans du club pour la saison à venir.

Le Stade Rennais veut dégraisser 

En parallèle, certains jeunes joueurs effectuent une préparation individualisée ou décalée, tandis que d’autres reviennent progressivement après des blessures ou des compétitions internationales. Dans ce contexte, le Stade Rennais prépare également son premier match amical contre Caen, prévu le 9 juillet, avant une entrée en matière particulièrement relevée en Ligue 1 face au PSG. La gestion de ce début de mercato laisse entrevoir un groupe encore en construction, où plusieurs mouvements sont attendus dans les semaines à venir pour affiner l’effectif voulu par Franck Haise.

Le groupe de la reprise : 

Lemaître, Silistrie, Belazzoug, Legendre, James, Merlin, Rongier, Lepaul, Brassier, Nagida, Nordin, Rouault, Frankowski, Rouault, Szymanski, Thomasson, I. Soumaré, Blas, M. Camara, Rosier, A. Diallo, H. Do Marcolino, J. Do Marcolino, K. Assignon, Nordan Mukiele, R. Bamba, Soukouna.

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