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FRANCE

OL Mercato : juste après l’ASSE, Lyon officialise aussi une recrue

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 18:14
Mads Bidstrup (Salzbourg)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OL poursuit son mercato ambitieux. Après plusieurs renforts offensifs, les Gones ont officialisé l’arrivée du milieu danois Mads Bidstrup, recruté au RB Salzbourg dans le cadre d’un transfert estimé à 10,5 millions d’euros.

L’OL continue de renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Après les arrivées de Kaïl Boudache et, prochainement, celle de Julien Duranville, le club rhodanien a officialisé ce mercredi la signature de Mads Bidstrup. Le milieu de terrain danois quitte le RB Salzbourg pour s’engager avec l’OL jusqu’au 30 juin 2031. Une recrue importante pour Paulo Fonseca, qui souhaitait densifier son entrejeu avec un joueur capable d’apporter de l’intensité, de l’agressivité dans le pressing et une solide expérience du haut niveau européen.

Dans son communiqué, l’OL précise que l’opération s’élève à 10,5 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 3 millions d’euros de bonus. Salzbourg bénéficiera également de 10 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d’un futur transfert. À 25 ans, Bidstrup arrive avec un profil qui correspond parfaitement aux exigences du projet lyonnais. Formé au Danemark avant de poursuivre sa progression à l’étranger, il s’est imposé comme un milieu de terrain capable de récupérer de nombreux ballons tout en participant activement à la relance.

Cette arrivée confirme les ambitions de l’OL sur ce mercato. Malgré un contexte économique toujours surveillé, les dirigeants lyonnais continuent d’investir afin d’offrir à Paulo Fonseca un effectif compétitif, avec l’objectif de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de répondre présent sur la scène européenne. Le recrutement n’est d’ailleurs pas terminé. D’autres mouvements sont attendus dans les prochaines semaines afin de poursuivre la reconstruction de l’effectif lyonnais.

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