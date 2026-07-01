Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Après onze années passées au RC Lens, Fodé Sylla tourne la page. Le milieu de terrain formé à La Gaillette s’est engagé avec le FC Sion et a laissé un long message d’adieu, empreint d’émotion.

C’est une page qui se tourne au RC Lens. Pur produit de La Gaillette, Fodé Sylla quitte officiellement les Sang et Or pour rejoindre le FC Sion, en Suisse, dans le cadre d’un transfert.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑭𝒐𝒅𝒆́ 👏



Milieu #MadeInGaillette, acteur de l'épopée 2023/24 en Youth League et lancé dans le grand bain de la @Ligue1 en 2025/26, Fodé Sylla s’engage au @FCSion dans le cadre d’un transfert. Le Racing lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/HianLprotf — Racing Club de Lens (@RCLens) July 1, 2026

Sylla quitte le RC Lens

Le milieu de terrain du RC Lens laisse derrière lui onze années de formation, une aventure marquée par l’épopée en Youth League, ses débuts en Ligue 1 et des souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. Avant de partir, il a tenu à adresser un message particulièrement émouvant au peuple lensois.

« On dit souvent que Lens est un club familial. La famille, elle vous voit grandir », écrit-il d’abord, avant de remercier tous ceux qui l’ont accompagné depuis son arrivée à La Gaillette.

Sylla rend également hommage aux éducateurs qui l’ont formé au RC Lens, à ses coéquipiers devenus « des frères », mais aussi aux supporters de Bollaert, dont l’ambiance restera, selon lui, inoubliable. Il évoque également les moments difficiles, notamment sa grave blessure, expliquant que le soutien reçu au club lui a permis de ne jamais perdre espoir.

Le FC Sion en ligne de mire

Le passage le plus fort de son message intervient lorsqu’il justifie son choix de partir : « La famille, il faut parfois la quitter pour mieux la retrouver. Je suis arrivé à la conclusion que partir, même si c’est difficile, est la meilleure chose pour moi. »

Et de conclure avec une déclaration qui devrait longtemps résonner auprès des supporters : « Le Racing Club de Lens n’est pas un club familial, ni une deuxième famille. C’est notre famille. »

À seulement 19 ans, Fodé Sylla choisit donc de relever un nouveau défi afin de poursuivre sa progression. Son départ laisse un pincement au cœur à de nombreux supporters, qui garderont le souvenir d’un enfant du club profondément attaché aux couleurs sang et or.