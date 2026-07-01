Le PSG ne recrute pas seulement chez les professionnels. Le club de la capitale a officialisé l’arrivée de seize jeunes joueurs au sein de son centre de formation, un nouveau signal fort envoyé en faveur de la formation.

Le PSG continue d’investir sur l’avenir. Alors que le mercato professionnel occupe une grande partie de l’actualité, le champion d’Europe a officialisé l’arrivée d’une nouvelle promotion de jeunes talents au Campus PSG.

Le PSG prépare l’avenir

Pas moins de seize joueurs de la génération 2011 intègrent officiellement le centre de formation parisien. Une promotion composée en très grande majorité de joueurs issus de la préformation du club, preuve de la volonté du PSG de valoriser son travail de détection et de développement.

Deux nouveaux visages rejoignent toutefois cette génération. Salvatore Calafato arrive en provenance de Burel, tandis que Tom De Oliveira intègre le Campus PSG après un passage par le Pôle Espoirs de Talence, où il évoluait auparavant avec les Croisés de Bayonne.

La nouvelle génération dorée du PSG

Dans son communiqué, le PSG rappelle les ambitions qui accompagnent cette nouvelle vague de jeunes joueurs. Le club insiste sur son « triple projet », fondé sur la performance sportive, la réussite scolaire et l’accompagnement éducatif.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis plusieurs saisons par le club de la capitale. Si Luis Enrique et Luis Campos construisent un effectif compétitif chez les professionnels, la direction parisienne continue également de préparer l’avenir en misant sur les meilleurs jeunes talents.

Le PSG conclut son annonce en assurant qu’il accompagnera cette génération « avec la même exigence et la même ambition », avec l’objectif de voir certains de ces jeunes intégrer, à terme, les équipes de haut niveau du club.