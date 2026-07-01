Pronostic Suisse – Algérie : les Fennecs peuvent-ils créer l’exploit ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre la Suisse et l’Algérie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Nouveau 16e de finale très indécis dans cette Coupe du monde 2026, avec une affiche entre la Suisse et l’Algérie. Les Suisses, montés en puissance au fil de la phase de groupes, ont terminé en tête du groupe B et abordent ce rendez-vous avec confiance. En face, les Algériens, troisièmes du groupe J, ont connu un parcours plus compliqué depuis le début du tournoi.

Coupe du monde 2026 – Suisse vs Algérie

Vendredi 3 juillet · 5h · BC Place

Suisse : une dynamique de plus en plus intéressante

La Suisse a eu besoin d’un petit temps de chauffe dans cette Coupe du monde. Accrochée par le Qatar lors de son entrée en lice (1-1), la Nati a ensuite clairement haussé le ton en dominant la Bosnie-Herzégovine (4-1), puis le Canada (2-1), l’un des pays hôtes de ce Mondial. Avec sept points au compteur, les hommes de Murat Yakin ont ainsi terminé en tête du groupe B.

Cette première place confirme la solidité d’une sélection habituée aux grands rendez-vous. Quart de finaliste des deux derniers Euros, la Suisse reste une équipe difficile à bouger, structurée autour d’un collectif expérimenté et d’un milieu de terrain très fiable. Avec Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji ou Breel Embolo, la Nati possède suffisamment de repères pour gérer la pression d’un match à élimination directe.

Algérie : un parcours irrégulier mais du talent devant

Pour son retour en Coupe du monde depuis 2014, l’Algérie a réussi l’essentiel en sortant de sa poule. Les Fennecs ont pourtant très mal commencé face à l’Argentine (0-3), avant de se relancer contre la Jordanie (2-1), puis de décrocher un match nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3). Avec quatre points, les hommes de Vladimir Petkovic ont terminé troisièmes du groupe J et se sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes.

Cette Algérie a montré de belles choses offensivement, mais elle a aussi laissé beaucoup d’espaces depuis le début du tournoi. Sept buts encaissés en trois matchs, c’est évidemment un point d’alerte avant d’affronter une Suisse plus stable et plus expérimentée. Pour espérer créer la surprise, les Fennecs devront trouver un meilleur équilibre, tout en s’appuyant sur Riyad Mahrez, Amine Gouiri ou encore Houssem Aouar pour faire mal dans les trente derniers mètres.

Les confrontations entre les deux nations

La Suisse et l’Algérie ne se sont pas affrontées récemment en sélection A. Cette affiche des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 constituera donc une opposition assez rare entre les deux nations.

L’absence de référence récente rend cette rencontre encore plus ouverte à analyser. La Suisse arrive avec davantage de certitudes collectives, tandis que l’Algérie possède suffisamment de talent offensif pour perturber la Nati si elle parvient à corriger ses fragilités défensives.

Les compos probables

La compo probable de la Suisse : Kobel – Elvedi, Jaquez, Akanji, Rodriguez – Sow, Xhaka, Freuler – Manzambi, Embolo, Vargas.

Absent : Aucun.

Incertain : Muheim (reprise).

La compo probable de l’Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Boudaoui, Bentaleb – Mahrez, Maza, Aouar – Gouiri.

Absent : Aucun.

Incertain : Amoura (blessé).

Les joueurs à suivre

Johan Manzambi (Suisse) : Révélation suisse de ce début de compétition, le jeune joueur de Fribourg a déjà inscrit trois buts lors des deux dernières journées de la phase de groupes. Sa capacité à se projeter et à être décisif dans la surface en fait l’un des grands dangers de la Nati.

Riyad Mahrez (Algérie) : Capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez reste le joueur capable de changer le visage d’un match sur une inspiration. Auteur d’un doublé contre l’Autriche, l’ancien joueur de Manchester City semble monter en puissance au meilleur moment.

Les tendances des cotes : avantage Suisse

Issue Cote / probabilité Victoire de la Suisse 52 % Match nul 29 % Victoire de l’Algérie 19 %

Les bookmakers donnent un avantage assez net à la Suisse, plus régulière et plus solide depuis le début du tournoi. L’Algérie reste toutefois un outsider dangereux, notamment grâce à son potentiel offensif et à sa capacité à emballer une rencontre.

Nos pronostics pour Suisse – Algérie

Qualification de la Suisse : Plus stable collectivement, plus expérimentée et meilleure dans la gestion des temps faibles, la Nati semble mieux armée pour aborder ce match couperet. Face à une Algérie irrégulière et parfois fragile défensivement, la Suisse peut faire la différence sur sa maîtrise et son efficacité.

Les deux équipes marquent : La Suisse a encaissé au moins un but lors de chacun de ses trois matchs de poule, tandis que l’Algérie a montré qu’elle pouvait être dangereuse offensivement. Dans une rencontre où les Fennecs devraient avoir des opportunités, voir les deux sélections marquer paraît crédible.

Score possible

2-1 pour la Suisse : L’Algérie a les qualités offensives pour bousculer la Nati, notamment si Mahrez et Gouiri trouvent des espaces. Mais la Suisse offre davantage de garanties dans l’organisation, l’expérience et la régularité. Au terme d’un match accroché, les Helvètes semblent avoir les armes pour rejoindre les huitièmes de finale.