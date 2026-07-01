ASSE Mercato : les dessous de l’arrivée de Ian Cathro révélés, quel désavoeu pour Montanier !

La présentation officielle de Ian Cathro a permis à Huss Fahmy de reprendre la parole après l’échec de la remontée en Ligue 1. Si le directeur du football de l’ASSE s’est gardé d’entrer dans les détails des erreurs commises la saison passée, il a tout de même livré une information qui n’est pas passée inaperçue. En révélant qu’il échangeait avec le technicien écossais « depuis un long moment, de nombreux mois », Fahmy laisse entendre que la succession de Philippe Montanier était déjà dans les têtes bien avant la fin du championnat…

« De nombreux mois » de discussions avec Ian Cathro

Dès le début de son intervention, Huss Fahmy a tenu à afficher sa confiance envers le nouvel entraîneur des Verts. « Je suis vraiment fier et excité de présenter Ian Cathro. J’ai eu le plaisir d’apprendre à le connaître depuis un long moment, de nombreux mois », a-t-il expliqué devant les médias.

Alors que Philippe Montanier était encore en poste en mai, la direction stéphanoise entretenait déjà des échanges avec celui qui allait lui succéder. De quoi nourrir les interrogations sur la confiance réellement accordée à l’ancien entraîneur des Verts dans le sprint final.

Pour justifier son choix, Fahmy a longuement insisté sur le profil de Cathro. « Nous croyons, après avoir passé beaucoup de temps avec Ian et son staff, qu’il a l’expérience internationale, dans différents championnats, différents pays, différents clubs de différentes tailles. Il saura s’adapter et sera au niveau de cet environnement. »

Le dirigeant de Kilmer Sports a également salué sa capacité à fédérer : « On a choisi Ian pour sa connaissance du jeu, ses qualités humaines, son adaptabilité, sa capacité à aligner tout le monde dans la même direction. » Des qualités qui semblent avoir convaincu les décideurs stéphanois depuis déjà plusieurs mois.

Fahmy assume l’échec mais reste discret sur les changements

S’il n’a pas souhaité revenir en détail sur les raisons de la saison ratée, Huss Fahmy a tout de même reconnu la responsabilité du club. « On avait un objectif et on ne l’a pas atteint. On accepte la déception et on assume la responsabilité. On a passé du temps à y réfléchir et à tout revoir, mais c’est une nouvelle saison qui arrive. »

Le directeur du football a également rappelé que l’ambition ne changeait pas. « Notre obligation dans ce club, dans cette ville reste la même : on veut être en Ligue 1. Mais ça ne signifie pas qu’on manque d’humilité. On sait que ce championnat sera dur. Ian et moi en avons parlé. On sait à quel challenge on fait face. »

Sans dévoiler de révolution dans le fonctionnement du club, Fahmy a tout de même laissé entendre que des ajustements avaient été réalisés. « Depuis l’an dernier, tout le monde travaille de manière plus rapprochée. La détermination pour injecter de la fierté dans le club et dans la ville est toujours plus intense après l’échec de la saison dernière. »

Enfin, il a assuré que le recrutement continuerait de privilégier les profils plutôt que les étiquettes. « On va vers les joueurs dont on pense qu’ils peuvent nous aider, quelle que soit leur nationalité, leur âge ou leur expérience. On n’est pas fixés sur une méthode, on croit en les personnes en place, mais on doit continuellement s’adapter pour relever le challenge. »