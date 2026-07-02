OM : Rachid Zeroual pas emballé par le choix Bruno Genesio

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille ne fait pas encore l’unanimité chez les supporters. Si le nouvel entraîneur arrive avec une solide expérience de la Ligue 1 et de la Coupe d’Europe, Rachid Zeroual a reconnu attendre de voir avant de s’enflammer.

Interrogé par Maritima Médias, le dirigeant des South Winners a livré une première réaction assez mesurée sur le choix de l’OM.

« On ne sait pas ce que ça va donner »

Rachid Zeroual n’a pas caché ses interrogations concernant la nomination de l’ancien entraîneur de l’OL. Sans fermer la porte au nouveau coach marseillais, le représentant des ultras olympiens estime que Bruno Genesio devra rapidement prouver qu’il possède les épaules pour supporter la pression du club.

« On ne sait pas ce que va donner, nous on aime les hommes de caractère, des gens qui en jettent, on espère que ce sera l’homme de la situation », a-t-il expliqué.

Une sortie qui résume bien le sentiment d’une partie du peuple marseillais : Bruno Genesio arrive avec un vrai CV, mais il devra convaincre dans un environnement beaucoup plus brûlant que partout ailleurs.

Genesio attendu au tournant à Marseille

À l’OM, le nouvel entraîneur n’aura pas beaucoup de temps pour installer ses idées. Il devra rapidement créer une dynamique, fédérer un vestiaire en reconstruction et faire oublier les turbulences qui ont accompagné la fin de cycle précédente.

Le technicien français a déjà imposé plusieurs conditions à son arrivée, notamment la volonté de travailler avec son propre staff et de garder le contrôle sur l’environnement du groupe professionnel. Une manière de montrer qu’il entend installer ses méthodes dès le départ.

Mais pour Rachid Zeroual et les supporters marseillais, le discours ne suffira pas. C’est au Vélodrome, dans les résultats et dans la capacité à porter le poids du maillot, que Bruno Genesio devra gagner sa légitimité.

Un défi immense pour l’ancien Lyonnais

Ancien joueur et entraîneur de l’OL, Bruno Genesio a fait un choix fort en acceptant de rejoindre Marseille. Son arrivée surprend, intrigue et suscite déjà quelques doutes chez certains observateurs comme chez les supporters.

À lui désormais de transformer cette méfiance initiale en adhésion. À l’OM, plus qu’ailleurs, les entraîneurs sont jugés très vite. Bruno Genesio le sait : pour séduire Marseille, il devra surtout montrer du caractère.