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FRANCE

RC Lens, OM, Stade Rennais : ça bouge pour Lassine Sinayoko

Par Louis Chrestian - 2 Juil 2026, 15:20
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato commence à s’agiter autour de Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre, déjà suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, pourrait bien devenir l’un des dossiers offensifs à surveiller cet été.

Selon le compte X Jonathan35001, le Stade Rennais aurait repris contact avec plusieurs pistes évoluant actuellement dans le championnat de France, et Sinayoko ferait partie des profils relancés.

Rennes relance plusieurs pistes offensives

Toujours selon cette même source, le Stade Rennais explore différentes options pour renforcer son attaque. Des discussions auraient notamment eu lieu autour de Cresswell, tandis que le dossier Mayenda commencerait à agacer en interne.

Dans ce contexte, les dirigeants bretons auraient repris contact avec plusieurs attaquants déjà ciblés par le passé. Lassine Sinayoko figurerait bien dans cette liste.

L’international malien sort d’une saison intéressante avec Auxerre et son profil plaît : capable de jouer dans l’axe ou sur un côté, puissant dans les duels et souvent généreux dans les efforts.

L’OM et Lens également attentifs

Mais Rennes n’est pas seul sur le dossier. L’OM, le RC Lens et d’autres clubs de Ligue 1 surveilleraient également la situation de l’attaquant auxerrois.

Pour Marseille, Sinayoko pourrait représenter une option plus accessible qu’un grand nom, avec un profil capable d’apporter de la profondeur et de l’impact physique. Lens, de son côté, cherche aussi des joueurs offensifs capables de s’adapter rapidement aux exigences du championnat.

Le problème pour les concurrents, c’est que Rennes dispose d’un avantage évident : une puissance financière supérieure à celle de plusieurs clubs intéressés.

Rennes peut faire la différence

Si le Stade Rennais décide d’accélérer, il pourrait rapidement prendre une longueur d’avance. Le club breton a les moyens de proposer une indemnité plus conséquente à Auxerre, mais aussi un projet sportif et salarial attractif au joueur.

Reste désormais à savoir si cette reprise de contact débouchera sur une vraie offensive. Car Lassine Sinayoko pourrait rapidement voir son marché s’animer, surtout si plusieurs clubs de Ligue 1 passent à l’action.

Une chose est sûre : le dossier est lancé, et Rennes semble bien décidé à ne pas rester spectateur.

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