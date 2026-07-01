Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mason Greenwood (24 ans) pourrait quitter l’OM au mercato pour rejoindre l’Atlético Madrid.

L’avenir de Mason Greenwood pourrait s’écrire loin de la Canebière. Arrivé à l’OM en 2024, l’international anglais suscite toujours autant de convoitises après une saison aboutie sous les couleurs olympiennes. Selon L’Équipe, l’Atlético de Madrid prépare désormais son offensive pour tenter de recruter le joueur de 24 ans.

L’Atlético prêt à passer à l’action

Les Colchoneros ont déjà pris des renseignements auprès de l’OM, mais également de Manchester United, qui conserve 40 % des droits économiques de l’attaquant anglais.

Diego Simeone apprécie particulièrement le profil de Greenwood, qu’il considère comme un renfort idéal pour son secteur offensif. Son arrivée pourrait même devenir une priorité si Julian Alvarez venait à quitter le club madrilène, après avoir entretenu le doute sur son avenir ces derniers jours.

L’OM attend un gros chèque

Confronté à des impératifs financiers, l’OM ne compte toutefois pas brader son meilleur buteur. Les dirigeants olympiens réclament 50 millions d’euros pour ouvrir des discussions, un montant qui permettrait au club de réaliser une très belle plus-value, tout en lançant véritablement son mercato. Une telle vente offrirait également davantage de marge de manœuvre à Grégory Lorenzi pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

L’Atlético n’est toutefois pas seul sur le dossier. Fenerbahçe suit également de près la situation de Greenwood, tout comme l’AS Rome, qui garde un œil attentif sur l’évolution des négociations. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour l’avenir de l’ancien Mancunien, qui figure parmi les dossiers les plus chauds du mercato marseillais.