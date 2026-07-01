OM : 15 M€ sur la table pour Højbjerg, le dossier se complique

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato de l’OM pourrait s’accélérer autour de Pierre-Emile Højbjerg. Selon Tutto Atalanta, le club italien serait prêt à investir entre 10 et 15 millions d’euros pour recruter le milieu danois cet été.

Une offre qui se rapproche du montant investi par Marseille pour le conserver définitivement après son prêt en provenance de Tottenham. Mais si l’Atalanta semble disposée à s’aligner sur les attentes de l’OM, un autre point pourrait bien faire capoter l’opération.

L’Atalanta prête à rembourser l’investissement de l’OM

Arrivé à Marseille à l’été 2024 sous la forme d’un prêt, Pierre-Emile Højbjerg avait ensuite été acheté définitivement en 2025 pour environ 13,5 millions d’euros.

Avec une proposition comprise entre 10 et 15 millions d’euros, l’Atalanta permettrait donc à l’OM de récupérer une somme proche de son investissement initial. Une donnée forcément intéressante pour Grégory Lorenzi, surtout si le club cherche à dégager des moyens pour remodeler son effectif.

Højbjerg reste un joueur important à Marseille, mais une offre dans cette zone pourrait pousser la direction olympienne à se pencher sérieusement sur le dossier.

Le salaire du Danois pose problème

Le vrai frein ne concernerait pas l’indemnité de transfert. Selon le média italien, les négociations bloqueraient surtout sur les exigences salariales du milieu de terrain.

Højbjerg dispose encore d’un salaire conséquent, hérité de son passage en Premier League avec Tottenham. Une charge que l’Atalanta aurait du mal à assumer dans les mêmes proportions.

Le club bergamasque devra donc convaincre le joueur d’accepter une baisse de ses émoluments, ou trouver une formule permettant de répartir l’effort financier avec l’OM.

Un dossier à surveiller de près

L’Atalanta a les moyens de formuler une offre crédible, mais le plus dur reste à faire. Tant qu’aucun accord salarial ne sera trouvé avec Pierre-Emile Højbjerg, le transfert restera bloqué.

Pour l’OM, le dossier pourrait néanmoins représenter une belle opportunité : récupérer quasiment sa mise sur un joueur acheté 13,5 millions d’euros, tout en ouvrant de nouvelles possibilités sur le mercato.