FC Nantes : même au Mondial, les Canaris se font chambrer…

Le FC Nantes n’est pas sur les terrains de la Coupe du Monde 2026, mais le club a tout de même été invité dans les discussions… à sa manière. Après la défaite de la Suède face à la France, un internaute a comparé avec ironie la prestation scandinave à celle des Canaris.

« Joue en jaune, bloc bas à 0-2, perd : c’est la regen du FC Nantes », a-t-il lancé sur X. Une petite phrase qui a rapidement circulé et qui résume, avec humour, la réputation parfois collée au jeu nantais ces dernières saisons.

La Suède :

– Joue en jaune

– Bloc bas à 0-2

– Perd

C’est la regen du FC Nantes — KC DEUX (@MentFrench) June 30, 2026

Une pique qui tombe au mauvais moment

Pour les supporters du FC Nantes, la blague a forcément de quoi faire rire jaune. Relégué en Ligue 2, le club doit désormais se reconstruire et préparer une saison capitale pour tenter de rebondir immédiatement.

Même à plusieurs milliers de kilomètres de la Beaujoire, les difficultés sportives des Canaris continuent donc d’alimenter les moqueries. Une séquence dont la famille Kita se serait probablement bien passée.

Nantes veut tourner la page

Cette pique rappelle surtout l’ampleur du chantier qui attend le FC Nantes cet été. Le club va devoir retrouver une dynamique, un projet de jeu plus séduisant et surtout des résultats pour faire oublier une saison très compliquée.

Les Canaris auront désormais une saison entière pour répondre sur le terrain. Et, cette fois, éviter de donner de nouvelles idées aux internautes.