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Coupe du Monde 2026 : en pleine galère, Cristiano Ronaldo voit Georgina Rodriguez se pavaner à la plage !

Par Bastien Aubert - 2 Juil 2026, 00:00
Cristiano Ronaldo (Portugal)

Si Cristiano Ronaldo (39 ans) ne fait pas l’unanimité depuis le débit de la Coupe du Monde 2026, sa compagne Georgina Rodriguez se pavane à la plage.

Cristiano Ronaldo traverse un début de Coupe du monde contrasté. Si le Portugal est parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale, les prestations de son capitaine continuent d’alimenter les débats avant le rendez-vous face à la Croatie, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pendant que le quintuple Ballon d’Or prépare cette rencontre décisive, Georgina Rodriguez profite pleinement de son séjour en Floride. Très active sur Instagram, la compagne de Cristiano Ronaldo a partagé plusieurs clichés de son quotidien à Miami. On la découvre en train de profiter de la plage sous le soleil américain, de savourer un moment de détente en terrasse dans un restaurant, mais aussi de faire du shopping devant une célèbre boutique de luxe.

Comme souvent, ces publications ont rapidement suscité de nombreuses réactions de ses millions d’abonnés, séduits par cette parenthèse ensoleillée au cœur du Mondial. Pendant ce temps, toute l’attention reste tournée vers Cristiano Ronaldo. Le Portugal n’a plus le droit à l’erreur et devra élever son niveau de jeu pour franchir l’obstacle croate et poursuivre son aventure dans cette Coupe du monde 2026. La star portugaise est particulièrement attendue. Critiqué pour ses performances depuis le début du tournoi, Ronaldo espère faire taire les doutes au meilleur moment et guider la Seleção vers les huitièmes de finale.

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