Le Sénégal a longtemps cru tenir son exploit en menant 2-0 face à la Belgique. Mais les Diables Rouges ont signé une remontée renversante pour s’imposer après prolongation (3-2) et décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal est passé tout près d’un immense exploit. Dominateurs pendant plus de 80 minutes, les Lions de la Teranga ont finalement craqué dans les derniers instants face à une Belgique accrocheuse, victorieuse au terme d’un scénario totalement fou (3-2, après prolongation).

Sarr et Diarra mettent le Sénégal sur orbite

Les Sénégalais entraient parfaitement dans leur rencontre. Très remuant, Ismaïla Sarr faisait d’abord trembler le poteau après une erreur de Thibaut Courtois (12e), avant que le gardien belge ne repousse une tentative de Gana Gueye quelques minutes plus tard (16e). La pression africaine finissait par payer.

Sur une nouvelle tête de Sarr renvoyée par le montant, Habib Diarra suivait parfaitement pour ouvrir le score et donner un avantage mérité au Sénégal (1-0, 25e). La Belgique tentait timidement de réagir avant la pause, mais Courtois devait encore être suppléé par sa défense, tandis que Diaw réalisait une superbe parade devant De Cuyper (45e).

Coaching gagnant de Rudi Garcia

Au retour des vestiaires, Romelu Lukaku faisait son entrée pour relancer les Diables rouges. Mais c’est bien le Sénégal qui frappait de nouveau. Parfaitement lancé dans la profondeur, Ismaïla Sarr remportait son duel face à Courtois et doublait la mise d’une frappe imparable (2-0, 50e). L’attaquant sénégalais inscrivait au passage son quatrième but de cette Coupe du monde. À cet instant, les Lions semblaient avoir un pied en huitièmes de finale.

La Belgique refusait pourtant d’abdiquer. À quatre minutes du terme, Lukaku réduisait l’écart en reprenant un centre de Thomas Meunier (2-1, 86e). Puis, dans un temps additionnel irrespirable, Youri Tielemans surgissait de la tête pour arracher une égalisation totalement inespérée (2-2, 90e+).

Tielemans crucifie le Sénégal

Les prolongations étaient extrêmement disputées. Mbaye passait tout près de redonner l’avantage au Sénégal, mais sa tentative frôlait le poteau (108e). Finalement, le tournant intervenait à la dernière minute. Lamine Camara commettait une faute dans la surface et l’arbitre désignait le point de penalty.

Victime de la faute adverse, Youri Tielemans ne tremblait pas et transformait la sentence pour offrir une qualification héroïque aux Diables rouges (3-2, 120e). La Belgique rejoint ainsi les huitièmes de finale, où elle affrontera le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.