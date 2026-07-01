Huitième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec la Norvège, Patrick Berg (28 ans) impressionne par son niveau de jeu. Un parcours qui ravive forcément quelques regrets du côté du RC Lens.

La Coupe du Monde 2026 permet à plusieurs joueurs de changer de dimension. C’est notamment le cas de Patrick Berg, titulaire indiscutable avec la Norvège, qui s’est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce notamment à son succès contre la Côte d’Ivoire (2-1).

« Quel dommage pour Patrick Berg »

À 28 ans, le milieu de terrain affiche une maturité et une qualité technique qui n’échappent pas aux observateurs. De quoi raviver un vieux souvenir du côté du RC Lens, où son passage en 2022 s’était soldé par un échec. Le journaliste de Marca Andres Onrubia Ramos n’a d’ailleurs pas caché son sentiment : « Quel dommage que Patrick Berg n’ait pas percé à Lens, c’est un excellent milieu de terrain. »

Un constat partagé par de nombreux supporters, même si le contexte de l’époque explique en grande partie cet échec. Comme l’analyse Fred Laniak, le Norvégien est surtout tombé sur une concurrence extrêmement relevée dans l’entrejeu lensois. « Il a surtout eu la malchance d’avoir face à lui la paire Fofana-Doucouré la première saison, puis Fofana-Abdul Samed, qui a fait la meilleure saison de sa carrière ensuite. À ce moment-là, Berg était clairement en dessous de ces trois-là », rappelle-t-il.

Berg avait souffert de la concurrence au RC Lens

Dans ces conditions, difficile pour l’international norvégien de gagner du temps de jeu et de montrer toutes ses qualités. Son retour au pays à Bodo-Glimt lui a finalement permis de retrouver confiance avant de s’imposer comme un élément incontournable de la sélection norvégienne.

Aujourd’hui, ses performances au Mondial donnent inévitablement quelques regrets aux supporters lensois, qui découvrent un joueur bien plus accompli que celui aperçu sous le maillot sang et or. Si son aventure artésienne restera un rendez-vous manqué, Patrick Berg prouve qu’il avait bel et bien le talent pour évoluer au plus haut niveau.