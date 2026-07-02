OM : Bruno Genesio lance son grand ménage en interne

À peine installé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a déjà fait passer un message clair. Le nouvel entraîneur marseillais entend travailler avec son propre staff, dans un environnement totalement maîtrisé.

Une exigence forte formulée dès les négociations avec Stéphane Richard, et acceptée par la direction olympienne.

Genesio veut une vraie bulle autour de son groupe

Bruno Genesio n’est pas arrivé seul à Marseille. Le nouvel entraîneur de l’OM a débarqué avec quatre adjoints de confiance, des hommes avec lesquels il souhaite construire son projet au quotidien.

Selon La Provence, l’ancien coach de l’OL aurait surtout demandé à éviter la présence de personnes extérieures gravitant habituellement autour du groupe professionnel. Son objectif : protéger son vestiaire, garder le contrôle sur la préparation et éviter les interférences dans le travail de son staff.

Une volonté forte dans un club où les équilibres internes ont souvent été fragiles ces dernières années.

Plusieurs personnes écartées du groupe pro

Pour répondre aux attentes de Bruno Genesio, l’OM aurait réorganisé plusieurs fonctions autour de l’équipe première. Certains membres présents dans l’environnement du groupe auraient été invités à rejoindre d’autres postes au sein du club, notamment au centre de formation ou avec la Pro 2.

Le message est limpide : le nouvel entraîneur veut une organisation resserrée, avec ses hommes aux postes clés et un lien direct avec les joueurs.

À Marseille, le technicien veut éviter que trop d’intermédiaires ne s’installent entre son staff et le vestiaire. Une décision qui ressemble déjà à une première démonstration d’autorité.

Une demande logique dans le contexte marseillais

Bruno Genesio connaît la pression qui accompagne le poste d’entraîneur de l’OM. Il arrive dans un club qui doit réduire son train de vie, reconstruire une dynamique sportive et retrouver une certaine stabilité après des mois mouvementés.

Le coach français a donc posé deux conditions essentielles : évoluer avec un club engagé en Coupe d’Europe et pouvoir composer son propre staff. Sur ces deux points, il a obtenu satisfaction.

Cette volonté de créer une bulle autour des joueurs apparaît comme une réponse directe à l’environnement parfois agité du club. Les fuites, les tensions internes et les influences extérieures ont régulièrement perturbé l’OM ces dernières saisons.

Bruno Genesio veut reprendre la main

En s’entourant exclusivement de ses proches collaborateurs, Bruno Genesio espère instaurer un cadre plus strict et plus solidaire. Le nouvel entraîneur veut un vestiaire concentré sur le terrain, loin des turbulences habituelles.

La mission s’annonce délicate, tant Marseille reste un club où tout va très vite. Mais avant même d’avoir dirigé son premier match, Genesio a déjà posé les bases de son fonctionnement.

À l’OM, le nouveau patron du sportif veut désormais travailler avec ses règles.