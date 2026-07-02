OM : un rebond incroyable pourrait s’ouvrir à Habib Beye

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine parti de l’Olympique de Marseille, Habib Beye pourrait déjà voir une opportunité majeure se présenter. L’élimination du Sénégal au Mondial après une défaite renversante contre la Belgique (3-2), alors que les Lions de la Teranga menaient pourtant 2-0, fait déjà beaucoup réagir au pays.

Et certains imaginent désormais un profond changement autour de la sélection sénégalaise.

Une élimination qui laisse des traces

Le Sénégal semblait avoir pris les commandes de son match face à la Belgique. Mais les Lions ont fini par s’effondrer, laissant filer une qualification qui leur tendait les bras.

Cette défaite a forcément provoqué de nombreuses critiques autour du staff en place. Le climat est devenu encore plus tendu après le message de Pape Gueye, qui aurait annoncé vouloir se mettre en retrait de la sélection tant que l’encadrement actuel restera en place.

De quoi alimenter les débats autour de l’avenir du sélectionneur et de la direction sportive sénégalaise.

Habib Beye déjà proposé pour lancer une nouvelle ère

Sur les réseaux sociaux, un internaute a avancé une idée qui pourrait rapidement faire son chemin : confier la sélection à Habib Beye.

« Habib Beye est le profil idéal pour enclencher la transition. Connecté à la nouvelle génération, il a les codes pour amener la modernité tactique qui manque tant. Fin du statu quo et des passe-droits : il est temps de reconstruire autour des jeunes. »

Une proposition qui pourrait forcément séduire certains observateurs. Ancien international sénégalais, Habib Beye connaît parfaitement la sélection, son environnement et les attentes autour des Lions de la Teranga.

Habib Beye est le profil idéal pour enclencher la transition. Connecté à la nouvelle génération, il a les codes pour amener la modernité tactique qui manque tant. Fin du statut quo et des passe-droits : il est temps de reconstruire autour des jeunes. — BGLS 76 (@MOk1280BGLS76) July 1, 2026

Un profil moderne pour reconstruire ?

Après son passage à l’OM, Habib Beye reste un entraîneur dont le nom continue de circuler. Son profil de technicien proche des joueurs, attaché à l’intensité et à une approche moderne du jeu, pourrait correspondre à une sélection sénégalaise en quête de nouveau souffle.

La possibilité d’un changement de sélectionneur n’a pas été officialisée et aucune démarche concrète n’a été annoncée. Mais après une sortie aussi frustrante au Mondial, les idées fusent déjà.

Pour Habib Beye, un retour au Sénégal dans un rôle majeur représenterait un rebond aussi inattendu qu’immense. Reste à savoir si les dirigeants sénégalais décideront réellement de tourner la page et de lancer une nouvelle génération.