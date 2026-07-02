Pronostic Colombie – Ghana : les Colombiens prêts à s’imposer comme un outsider du Mondial ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre la Colombie et le Ghana, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir frappé fort lors de la phase de groupes en terminant première du groupe K devant le Portugal, la Colombie abordera son 16e de finale de Coupe du monde 2026 avec de grandes ambitions. Dans la nuit de vendredi à samedi (3h30), les Cafeteros défieront le Ghana, troisième du groupe L et bien décidé à prolonger son aventure dans ce Mondial.

Coupe du monde 2026 – Colombie vs Ghana

Samedi 4 juillet · 3h30 · Arrowhead Stadium

Colombie : confirmer après une phase de groupes réussie

La Colombie a envoyé un message fort lors du premier tour. Placés dans un groupe relevé avec notamment le Portugal, les Cafeteros ont terminé en tête sans perdre le moindre match. Après leurs victoires face à l’Ouzbékistan (3-1) puis la RD Congo (1-0), les Colombiens ont tenu tête à la Seleção lors de la dernière journée (0-0), dans une rencontre qu’ils ont globalement maîtrisée.

Cette dynamique donne forcément beaucoup de confiance aux hommes de Néstor Lorenzo. Solide, équilibrée et capable de faire la différence grâce à ses individualités offensives, la Colombie semble avoir les armes pour aller plus loin dans cette compétition. Face au Ghana, elle devra toutefois éviter de tomber dans le piège d’un match fermé, où la patience et l’efficacité seront essentielles.

Avec Luis Diaz, James Rodriguez ou encore Luis Suarez, les Cafeteros possèdent plusieurs joueurs capables de débloquer la situation à tout moment. Sur le papier comme dans la dynamique récente, la Colombie part avec un avantage assez net.

Ghana : une qualification acquise dans la difficulté

Le Ghana a dû batailler pour rejoindre les 16es de finale. Troisièmes du groupe L derrière l’Angleterre et la Croatie, les Black Stars ont terminé avec quatre points. Leur victoire contre le Panama (1-0), puis leur nul face à l’Angleterre (0-0), leur ont permis de rester en vie, avant une défaite contre la Croatie lors de la dernière journée (1-0).

Cette sélection ghanéenne a montré qu’elle pouvait être difficile à bouger, notamment grâce à sa discipline défensive. Mais elle semble aussi limitée offensivement au plus haut niveau. Face à une Colombie plus complète, le Ghana devra livrer un match quasiment parfait pour espérer créer la surprise.

Les Black Stars devraient chercher à fermer les espaces, ralentir le rythme et profiter des coups de pied arrêtés ou des transitions rapides. Mais si la Colombie parvient à marquer en première période, la rencontre pourrait devenir très compliquée pour eux.

Les confrontations entre les deux nations

La Colombie et le Ghana ne se sont encore jamais affrontés. Ce 16e de finale sera donc la première confrontation officielle entre les deux sélections.

L’historique ne donne donc aucun avantage particulier, mais la dynamique actuelle penche clairement en faveur des Cafeteros.

Les compos probables

La compo probable de la Colombie : Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma – J. Arias, Rodriguez, Diaz – Suarez.

Absent : Aucun.

La compo probable du Ghana : Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Partey, Yirenkyi, Sibo – I. Williams, J. Ayew, Semenyo.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Luis Diaz (Colombie) : Véritable dynamiteur de l’attaque colombienne, l’ailier du Bayern Munich reste l’un des principaux atouts des Cafeteros. Déjà décisif depuis le début de la compétition, il est capable de faire la différence à tout moment grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et son efficacité dans les derniers mètres. Son duel avec la défense ghanéenne pourrait être l’une des clés de la rencontre.

Antoine Semenyo (Ghana) : Attaquant puissant et explosif, Semenyo sera l’une des principales menaces offensives des Black Stars. Capable de prendre la profondeur comme de peser physiquement sur les défenseurs, le joueur de Manchester City aura la lourde tâche de profiter des rares espaces laissés par la Colombie pour tenter de créer la surprise.

Les tendances des cotes : la Colombie favorite

Issue Cote Probabilité Victoire de la Colombie 1,48 68 % Match nul 4,00 25 % Victoire du Ghana 8,20 12 %

Les bookmakers accordent un avantage assez net à la Colombie avant ce 16e de finale. Les Cafeteros sont proposés à 1,48, preuve de la confiance placée en la sélection de Néstor Lorenzo après sa brillante phase de groupes. Le match nul est coté à 4,00, tandis qu’un exploit du Ghana grimpe à 8,20. Malgré le statut d’outsider des Black Stars, les rencontres à élimination directe réservent souvent leur lot de surprises.

Nos pronostics pour Colombie – Ghana

Qualification de la Colombie : Les Cafeteros ont montré plus de maîtrise et de régularité depuis le début du tournoi. Leur première place devant le Portugal confirme leur solidité, et leur qualité offensive pourrait faire la différence face à un Ghana moins complet.

Moins de 3,5 buts dans le match : Le Ghana devrait chercher à fermer le jeu pour rester le plus longtemps possible dans la rencontre. De son côté, la Colombie n’aura pas besoin de se découvrir si elle prend l’avantage. Ce 16e de finale pourrait donc être davantage maîtrisé que spectaculaire.

Score possible

2-0 pour la Colombie : Le Ghana a les moyens de résister pendant une partie du match, mais la Colombie semble supérieure dans la construction, la maîtrise et la qualité individuelle. Les Cafeteros pourraient faire la différence progressivement et valider leur billet pour les huitièmes de finale sans trembler.