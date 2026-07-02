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FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour le transfert de Yassine Benhattab

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 17:40

Alors que des rumeurs évoquaient un possible intérêt du géant égyptien Al Ahly pour Yassine Benhattab, le clan du joueur du FC Nantes a tenu à clarifier la situation.

Le nom de Yassine Benhattab, sous contrat avec le FC Nantes, a récemment été associé à une possible offensive du club égyptien d’Al Ahly sur le marché des transferts. Des informations relayées par plusieurs médias évoquaient même un intérêt concret pour un transfert estimé entre 2 et 3 millions d’euros.

Aucune discussion engagée

Mais selon les déclarations de l’entourage du joueur, relayées par Yallakora, la réalité est tout autre : aucune discussion n’a été engagée entre le club égyptien et le joueur concernant un transfert pour l’ailier de 23 ans. Le clan du joueur insiste sur le fait que tout ce qui circule actuellement ne repose sur aucun contact officiel ni négociation en cours.

Prêté à Reims la saison dernière, Yassine Benhattab représente un bel actif dans l’effectif nantais. Reste à voir s’il acceptera de continuer avec le FCN en Ligue 2 ou si le club misera sur une belle vente pour un joueur qui n’a pas vraiment brillé sous ses couleurs.

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