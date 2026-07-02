ASSE Mercato : qui est Jakob Breum, probable deuxième recrue des Verts ?

L’AS Saint-Étienne tient peut-être sa deuxième recrue estivale. Selon Voetbal International, un accord est proche entre les Verts et le Go Ahead Eagles pour le transfert de Jakob Breum. Le milieu danois de 22 ans devrait s’engager pour quatre saisons, avec une cinquième année en option. Le montant de l’opération est estimé à 5 millions d’euros.

Formé à l’Odense BK, Breum a rejoint le Go Ahead Eagles à l’été 2023. Du haut de son 1,78 m, il s’est rapidement imposé en Eredivisie grâce à sa qualité technique, son intelligence de jeu et sa polyvalence.

Un milieu axial avant tout

Jakob Breum est avant tout un milieu de terrain axial. La saison dernière, il a principalement évolué en milieu offensif avant d’être repositionné comme relayeur puis, en fin d’exercice, en milieu défensif. Il n’a d’ailleurs jamais été utilisé sur un côté de l’attaque.

Cette polyvalence ne l’a pas empêché de se montrer décisif. Le Danois a bouclé l’exercice avec 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Il s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue Europa. En Eredivisie, il a signé un triplé face au NAC Breda et s’est également montré décisif contre les deux cadors du championnat néerlandais avec une passe décisive face à l’Ajax Amsterdam puis au PSV Eindhoven.

Joueur créatif, Breum se distingue par sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à casser les lignes. À l’aise dans les petits espaces, il sait accélérer le jeu, éliminer par le dribble et se projeter dans la surface adverse. Son activité sans ballon et son implication dans le pressing font également partie de ses points forts.

Un profil de créateur

Ses performances n’ont pas échappé à plusieurs clubs européens. Avant que l’ASSE ne prenne une longueur d’avance dans ce dossier, son nom avait notamment été cité du côté du Celtic Glasgow et d’Utrecht.

International danois Espoirs à six reprises, Jakob Breum possède encore une importante marge de progression. Son profil correspond parfaitement à la stratégie de recrutement mise en place par les dirigeants stéphanois : attirer de jeunes joueurs déjà performants, capables d’apporter immédiatement tout en conservant un fort potentiel de valorisation.

Si les dernières discussions aboutissent, l’ASSE s’attacherait les services d’un milieu moderne, polyvalent et habitué aux rendez-vous importants. Une recrue qui viendrait renforcer l’entrejeu des Verts avec un profil créatif et polyvalent.