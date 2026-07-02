RC Lens : Oughourlian a une nouvelle vente en vue qui pourrait rapporter gros

Propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian a reconnu avoir reçu des offres pour céder le club qu’il détient en Colombie, le Millonarios FC.

Le RC Lens reste aujourd’hui l’actif central de la galaxie de Joseph Oughourlian, via son fonds Amber Capital. Installé à la tête du club depuis plusieurs années, il en a fait un modèle de stabilité sportive et financière, avec une montée en puissance marquée par des qualifications européennes et un titre récent en Coupe de France, symbole de la transformation du club artésien.

Dans ce contexte, chaque mouvement de son portefeuille international est scruté à travers le prisme lensois : le club n’est plus un projet isolé, mais le pilier d’une stratégie de rationalisation des investissements dans le football.

Des offres sur la table pour Millonarios, aucune décision prise

Détenteur de 86,1 % de Millonarios FC, l’un des clubs majeurs du football colombien, Oughourlian a confirmé avoir été approché par des repreneurs potentiels.

Selon les informations relayées par L’Équipe, le dirigeant précise avoir reçu des “offres de rachat”, sans toutefois valider une vente à ce stade. Il insiste sur deux critères clés : « J’ai acheté le club en faillite en 2015, maintenant il marche bien et gagne de l’argent. Je ne suis pas pressé et ça va dépendre des prix et du sérieux des acheteurs ».

Ce possible désengagement en Colombie s’inscrit dans une dynamique plus large de recomposition de son portefeuille footballistique. Oughourlian a déjà acté un retrait progressif du football italien, notamment après son passage au Calcio Padoue, dont il s’est séparé dans le cadre de la réduction de ses actifs sportifs.

Le RC Lens, actif prioritaire et vitrine du modèle Oughourlian

Dans cette réorganisation, le RC Lens apparaît comme le projet le plus structurant. Au-delà des résultats sportifs, le club est devenu une vitrine de gouvernance et de gestion maîtrisée, souvent citée comme exemple dans le football français.

Pour Oughourlian, Lens n’est pas seulement un club détenu : c’est un projet long terme, stabilisé, et désormais capable de s’inscrire durablement dans le haut niveau européen.

Vers une simplification de la “galaxie Oughourlian” ?

Entre les rumeurs de vente de Millonarios et son désengagement récent de Padoue, la stratégie semble évoluer : moins de clubs, plus de contrôle, et une concentration accrue sur les actifs les plus performants.

Dans ce schéma, le RC Lens reste la pièce maîtresse — celle autour de laquelle s’organise désormais l’ensemble de la stratégie football de Joseph Oughourlian.