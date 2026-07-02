À LA UNE DU 2 JUIL 2026
[13:20]OL : un jackpot surprise à 3 M€ pour tourner la page Textor ?
[13:00]OM : un cadre depuis plus de 20 ans quitte Marseille pour un autre club français !
[12:40]PSG : battu par la justice, Paris doit payer !
[12:20]OM : Lorenzi a identifié cinq départs prioritaires cet été
[12:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Un ancien de l’OM se retire de la sélection, Rudi Garcia se voit comme un génie !
[11:40]OM : le vestiaire marseillais ne s’attendait pas à Bruno Genesio
[11:20]ASSE : pourquoi Sohaib Naïr pourrait rapidement s’imposer dans le Forez
[11:00]OM : Bruno Genesio lance son grand ménage en interne
[10:40]ASSE : Léo Pétrot annonce son départ surprise d’Elche !
[10:20]FC Nantes : Mostafa Mohamed en grève, le clash qui tombe très mal !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Malang Sarr a quitté le club sur une excellente note auprès des supporters 

Par Bastien Aubert - 2 Juil 2026, 10:00
Malang Sarr (RC Lens)

Le départ de Malang Sarr (27 ans) à la fin de son contrat du RC Lens n’a pas plus ému que cel les supporters des Sang et Or. 

L’histoire entre Malang Sarr et le RC Lens touche à sa fin. En fin de contrat, le défenseur de 27 ans a quitté librement le club artésien cet été, mettant un terme à une expérience qui n’a jamais totalement fait l’unanimité sur le plan sportif.

Les supporters du RC Lens n’en veulent pas à Sarr 

Pour autant, les supporters sang et or ont une nouvelle fois démontré leur fair-play. À travers un sondage publié par But! Lens, ils ont livré leur ressenti sur le passage de l’ancien défenseur de Chelsea dans l’Artois.

À la question « Quel souvenir garderez-vous de Malang Sarr ? », la réponse est sans appel : 55,6 % des votants estiment qu’il restera « un bon soldat ». Une manière de reconnaître son professionnalisme et son investissement sous le maillot lensois, malgré des performances parfois irrégulières.

Leca cherche déjà son remplaçant 

Seuls 13,3 % des supporters du RC Lens considèrent le défenseur comme « un joueur ingrat », tandis que 22,2 % lui souhaitent simplement « adieu et sans rancune ». Enfin, à peine 8,9 % pensent qu’il sera rapidement oublié et  facilement remplacé. Ces résultats illustrent l’état d’esprit particulier du public de Bollaert.

Même lorsqu’un joueur s’en va sans prolonger son aventure, les supporters savent reconnaître son implication et éviter les jugements excessifs. Malang Sarr va désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière loin de Lens. De leur côté, Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement travaillent déjà sur son successeur afin de renforcer une défense qui pourrait connaître plusieurs changements durant ce mercato estival.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot