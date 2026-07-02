Le départ de Malang Sarr (27 ans) à la fin de son contrat du RC Lens n’a pas plus ému que cel les supporters des Sang et Or.

L’histoire entre Malang Sarr et le RC Lens touche à sa fin. En fin de contrat, le défenseur de 27 ans a quitté librement le club artésien cet été, mettant un terme à une expérience qui n’a jamais totalement fait l’unanimité sur le plan sportif.

Les supporters du RC Lens n’en veulent pas à Sarr

Pour autant, les supporters sang et or ont une nouvelle fois démontré leur fair-play. À travers un sondage publié par But! Lens, ils ont livré leur ressenti sur le passage de l’ancien défenseur de Chelsea dans l’Artois.

À la question « Quel souvenir garderez-vous de Malang Sarr ? », la réponse est sans appel : 55,6 % des votants estiment qu’il restera « un bon soldat ». Une manière de reconnaître son professionnalisme et son investissement sous le maillot lensois, malgré des performances parfois irrégulières.

Leca cherche déjà son remplaçant

Seuls 13,3 % des supporters du RC Lens considèrent le défenseur comme « un joueur ingrat », tandis que 22,2 % lui souhaitent simplement « adieu et sans rancune ». Enfin, à peine 8,9 % pensent qu’il sera rapidement oublié et facilement remplacé. Ces résultats illustrent l’état d’esprit particulier du public de Bollaert.

Même lorsqu’un joueur s’en va sans prolonger son aventure, les supporters savent reconnaître son implication et éviter les jugements excessifs. Malang Sarr va désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière loin de Lens. De leur côté, Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement travaillent déjà sur son successeur afin de renforcer une défense qui pourrait connaître plusieurs changements durant ce mercato estival.