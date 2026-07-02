Pronostic Australie – Égypte : qui peut rêver d’un 8e contre l’Argentine ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la Croatie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Ce n’est sans doute pas le 16e de finale de la Coupe du monde 2026 le plus attendu, mais certainement l’un des plus ouverts. L’Australie et l’Égypte s’affrontent ce vendredi (20h), à Arlington, pour une place en huitièmes de finale, où le vainqueur pourrait retrouver l’Argentine. Les Australiens ont terminé deuxièmes du groupe D derrière les États-Unis, tandis que les Égyptiens ont pris la deuxième place du groupe G, à égalité de points avec la Belgique.

Coupe du monde 2026 – Australie vs Égypte

Vendredi 3 juillet · 20h · AT&T Stadium

Australie : continuer à surprendre

L’Australie n’était pas attendue à ce niveau de la compétition, mais elle a une nouvelle fois démontré qu’il fallait toujours compter sur elle dans les grands tournois. Deuxièmes du groupe D derrière les États-Unis, les Socceroos ont bâti leur qualification grâce à une organisation défensive très solide, un état d’esprit irréprochable et une grande efficacité dans les moments importants.

Cette équipe australienne ne possède peut-être pas les individualités les plus impressionnantes du tournoi, mais elle compense largement par son engagement et sa discipline tactique. Les hommes de Tony Popovic devraient une nouvelle fois privilégier un bloc compact, laisser le ballon à leur adversaire et tenter de faire la différence sur des transitions rapides ou des coups de pied arrêtés. Une recette qui leur a souvent réussi ces dernières années.

Égypte : confirmer sa montée en puissance

L’Égypte a probablement réalisé l’une des phases de groupes les plus convaincantes de son histoire récente en Coupe du monde. Deuxièmes du groupe G, à égalité de points avec la Belgique, les Pharaons ont affiché beaucoup de maturité et de maîtrise, notamment dans les rencontres les plus importantes.

Sous l’impulsion de Mohamed Salah, mais aussi grâce à l’émergence d’Omar Marmoush, la sélection égyptienne dispose d’une qualité offensive capable de faire basculer un match fermé. Plus technique que son adversaire du jour, l’Égypte cherchera à monopoliser le ballon et à imposer son rythme. Les hommes d’Hossam Hassan savent toutefois qu’ils devront rester vigilants face à une équipe australienne qui excelle lorsqu’elle n’a pas la possession.

Les confrontations entre les deux nations

L’Australie et l’Égypte se sont très rarement croisées sur la scène internationale. Les deux sélections ne se sont affrontées qu’à une seule reprise chez les A : un match amical disputé au Caire, en novembre 2010, remporté largement par les Pharaons (3-0).

Sur les confrontations recensées :

Égypte : 1 victoire

Australie : 0 victoire

Match nul : 0

Cette unique confrontation remonte toutefois à près de seize ans et n’offre que peu d’enseignements avant ce premier duel en Coupe du monde. Les effectifs ont été totalement renouvelés depuis, et l’enjeu d’un match à élimination directe devrait donner lieu à une opposition bien différente de cette simple rencontre amicale.

Les compos probables

La compo probable de l’Australie : Beach – Geria, Circati, Souttar, Burgess, Bos – Metcalfe, N’Neill, Engstler, Irankunda – Toure.

Absents : Italiano, Leckie (blessés).

La compo probable de l’Égypte : Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Saber, Attia – Zico, Salah, Ashour – Marmoush.

Absents : Lasheen (suspendu), Abdelmonem (blessé).

Incertains : Fathy, Abdelmaguid (blessés).

Les joueurs à suivre

Mohamed Salah (Égypte) : Leader technique et capitaine des Pharaons, Mohamed Salah sera évidemment l’un des joueurs les plus attendus de cette rencontre. Sa vitesse, son sens du but et son expérience des grands rendez-vous peuvent faire la différence dans un match qui s’annonce très serré.

Nestory Irankunda (Australie) : Très prometteur, Nestory Irankunda représente l’une des principales armes offensives de l’Australie. Capable d’apporter de la percussion, de la vitesse et de créer le danger sur un exploit individuel, il pourrait jouer un rôle important face à une défense égyptienne qui devra rester vigilante.

Les tendances des cotes : léger avantage à l’Égypte

Issue Cote Victoire de l’Égypte 2,50 Match nul 2,95 Victoire de l’Australie 3,55

Les bookmakers placent l’Égypte en légère favorite avant ce 16e de finale, mais les écarts restent relativement faibles. L’Australie conserve de solides arguments pour créer la surprise, tandis que la faible cote du match nul laisse imaginer une rencontre très équilibrée qui pourrait se décider après le temps réglementaire.

Nos pronostics pour Australie – Égypte

Les deux équipes marquent : L’Australie a montré qu’elle savait se créer des occasions malgré un jeu prudent, tandis que l’Égypte possède suffisamment de talent offensif pour trouver la faille. Les deux sélections ont des arguments pour inscrire au moins un but.

Qualification de l’Égypte : Les Pharaons semblent disposer d’un peu plus de maîtrise technique et d’individualités capables de faire basculer une rencontre serrée. Même si l’Australie vendra chèrement sa peau, l’expérience de Salah pourrait faire la différence.

Score possible

1-2 pour l’Égypte : Les Socceroos devraient une nouvelle fois poser beaucoup de problèmes grâce à leur intensité et leur organisation défensive. Mais à force de pousser, l’Égypte pourrait finir par faire parler sa qualité technique et arracher sa qualification au terme d’un match longtemps indécis.