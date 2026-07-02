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FRANCE

ASSE Mercato : Cathro inflige un premier camouflet à Haise et au Stade Rennais

Par Bastien Aubert - 2 Juil 2026, 06:00
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans le viseur du Stade Rennais sur ce mercato, Mamour Ndiaye (Sarpsborg, 20 ans) préfère signer du côté de l’ASSE cet été.

Le mercato entre dans une phase de concurrence directe entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et sur ce dossier, l’ASSE semble avoir pris une longueur d’avance. Comme expliqué ce mercredi, Mamour Ndiaye, gardien de Sarpsborg âgé de 20 ans et international U20, serait en passe de rejoindre le club du Forez. Un choix qui constituerait un petit coup de théâtre sur le marché estival.

Ndiaye préfère l’ASSE au Stade Rennais ! 

Le joueur était également dans le viseur du Stade Rennais, où Franck Haise souhaitait renforcer son secteur défensif avec un profil jeune et prometteur. Le club breton aurait même transmis une offre à Sarpsborg, finalement refusée. Mais malgré l’intérêt d’un club qualifié pour la prochaine Ligue Europa, Ndiaye aurait été séduit par le projet stéphanois et la perspective d’un rôle plus important à moyen terme sous les ordres de Ian Cathro.

La Ligue 2 plutôt que la Ligue Europa ?

Pour l’ASSE, il s’agirait d’un signal fort dans ce mercato, avec la volonté affichée de miser sur des jeunes à fort potentiel pour construire une équipe compétitive dès cette saison. Du côté du Stade Rennais, ce choix constitue un premier revers dans un marché où la concurrence s’annonce intense entre clubs français et étrangers.

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