Quelques mois après son passage sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland s’apprête à retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement…

L’histoire entre Eirik Horneland et l’ASSE appartient désormais définitivement au passé. L’entraîneur norvégien est en passe de rebondir dans son pays natal, où un retour au SK Brann est en très bonne voie.

Horneland de retour au SK Brann?

Selon les informations du quotidien norvégien BT, Horneland a pris la direction de Bergen afin de finaliser les derniers détails de son engagement. Bergens Tidende ajoute qu’un contrat de quatre ans et demi, jusqu’en 2030, l’attend dans le club où il s’était forgé une solide réputation. Ce retour n’a rien d’un hasard.

Le technicien de 51 ans connaît parfaitement l’environnement du SK Brann et devrait retrouver un contexte favorable pour construire un projet sur le long terme, loin de la pression vécue lors de son passage dans le Forez.

Son staff déjà constitué ?

Son futur staff est déjà pratiquement dessiné. Hassan El Fakiri, qui est également passé par l’ASSE, devrait l’accompagner, tout comme Erik Huseklepp et Morten Kalvenes. Un quatuor qui témoigne de la volonté du club norvégien de miser sur la stabilité. Pour les supporters stéphanois, cette nomination tourne définitivement la page Horneland.

Depuis, l’ASSE a confié les rênes de son équipe première à Ian Cathro, chargé de ramener les Verts en Ligue 1 après la relégation. Pendant que le club ligérien prépare sa reconstruction, Horneland, lui, s’apprête à relever un nouveau défi dans un championnat qu’il maîtrise parfaitement, avec l’ambition de relancer le SK Brann au plus haut niveau.