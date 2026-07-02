ASSE : Léo Pétrot annonce son départ surprise d’Elche !

L’aventure espagnole de Léo Pétrot s’arrête déjà. Parti de l’ASSE après la relégation du club en Ligue 2, le défenseur polyvalent a annoncé son départ d’Elche, seulement un an après son arrivée en Liga.

L’ASSE n’avait pas souhaité le prolonger

À l’été 2025, les nouveaux propriétaires de l’AS Saint-Étienne avaient fait le choix de ne pas prolonger Léo Pétrot, malgré le souhait d’Eirik Horneland de conserver le natif de Firminy.

Un départ forcément particulier pour le joueur, très attaché au club stéphanois. Formé dans la région, Pétrot avait pourtant su se rendre utile par sa polyvalence, capable d’évoluer aussi bien sur le côté gauche que dans l’axe de la défense.

Libre de choisir sa prochaine destination, il avait alors décidé de tenter une expérience ambitieuse en Espagne, du côté d’Elche.

Une saison pleine en Liga

Et le pari a été plutôt réussi. Pour sa première saison dans le championnat espagnol, Léo Pétrot a rapidement trouvé sa place dans l’effectif d’Elche.

Le défenseur de 28 ans a disputé 32 rencontres de championnat ainsi que quatre matchs de Coupe du Roi. Une saison pleine, qui lui a permis de confirmer qu’il pouvait s’imposer dans un championnat exigeant comme la Liga.

Malgré cette réussite sportive et un contrat qui courait encore jusqu’en juin 2027, l’ancien Stéphanois a choisi de tourner la page.

Un message fort pour les supporters d’Elche

Sur ses réseaux sociaux, Léo Pétrot a adressé un message de remerciement aux supporters et au club espagnol.

« À toute la famille d’Elche, j’ai passé une saison formidable avec vous. Ensemble, nous avons écrit l’histoire de ce club. Merci à vous tous et à tous les membres du club pour tous ces souvenirs partagés. Le moment est venu pour moi de partir, le cœur léger. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir. À bientôt ! »

Un départ qui surprend forcément, tant le Français semblait s’être installé dans le paysage du club valencien.

Une nouvelle destination bientôt connue ?

Désormais libre de se lancer dans un nouveau projet, Léo Pétrot devrait rapidement dévoiler sa prochaine destination.

Après une saison convaincante en Liga, l’ancien joueur de l’ASSE ne devrait pas manquer de pistes. Reste à savoir s’il poursuivra son aventure à l’étranger ou s’il choisira de revenir en France, où son profil de défenseur polyvalent pourrait intéresser plusieurs clubs.