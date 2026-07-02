OM : Stéphane Richard fait une grosse annonce mercato !

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard a fixé un cap clair pour l’avenir du club, qui concerne directement le mercato.

À peine installé à la présidence de l’OM, Stéphane Richard a affiché sa feuille de route. Comme il l’a confié ce jeudi lors d’une conférence de presse, le dirigeant entend rompre avec une politique de recrutement jugée trop coûteuse et insuffisamment rentable, tout en conservant les ambitions sportives qui font l’ADN du club.

Lors de sa prise de parole, le nouveau président de l’OM a livré un message sans détour sur la nécessité de repenser le fonctionnement du club :

« Il faut qu’on change de modèle. Celui consistant à dépenser beaucoup pour ajouter des joueurs qui restaient pour une saison ou pas plus, n’a pas conduit aux résultats sportifs attendus, et encore moins financiers. On doit réinventer un OM en contrôle de ses finances, sans renoncer à l’ambition mais en composant un peu plus avec les réalités. Il faut remettre ce club sur de bons rails. »

Un virage vers un projet plus durable

À travers cette déclaration, Stéphane Richard acte un changement de philosophie. L’objectif est de bâtir un effectif plus stable, de limiter les investissements massifs sur des joueurs de passage et de privilégier une vision à moyen et long terme.

Le nouveau président souhaite replacer la maîtrise financière au cœur du projet marseillais, dans un contexte où les clubs français sont confrontés à des contraintes économiques de plus en plus fortes. Cette stratégie ne signifie pas un renoncement aux ambitions, mais plutôt une volonté de les rendre compatibles avec une gestion plus saine et pérenne.

Concilier ambition sportive et équilibre économique

L’OM a régulièrement investi sur le marché des transferts ces dernières saisons, avec un effectif profondément renouvelé d’un exercice à l’autre. Stéphane Richard estime désormais que cette approche n’a pas permis d’obtenir les résultats espérés, ni sur le terrain ni sur le plan financier.

Son projet repose donc sur une plus grande stabilité, une meilleure valorisation des joueurs et une gouvernance tournée vers le long terme. Un cap partagé avec le propriétaire Frank McCourt, qui a insisté sur la nécessité d’assurer la durabilité du club lors de la présentation de son nouveau président.

Avec ce discours, Stéphane Richard donne le ton de son mandat : reconstruire un Olympique de Marseille plus solide financièrement, capable de rester compétitif tout en retrouvant un modèle économique durable.