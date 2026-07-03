ASSE Mercato : accord total trouvé, la troisième recrue estivale arrive !

L’ASSE tient son nouveau gardien. Les Verts ont trouvé un accord avec le club norvégien de Sarpsborg pour le transfert de Mamour Ndiaye.

L’ASSE est sur le point de boucler l’arrivée de Mamour Ndiaye. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre les dirigeants stéphanois et Sarpsborg 08 pour le transfert du gardien sénégalais de 20 ans. Le montant de l’opération est estimé à 1,5 million d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus.

Cette arrivée répond à une volonté claire des Verts : instaurer une véritable concurrence au poste de gardien de but. Si Gautier Larsonneur conserve aujourd’hui son statut de numéro un, le club forézien souhaite élever le niveau d’exigence dans ce secteur avec le recrutement d’un portier à fort potentiel.

Un gardien à fort potentiel suivi depuis plusieurs semaines

Formé à l’Oslo Football Academy de Dakar, Mamour Ndiaye avait rejoint Sarpsborg en février 2024. Encore lié au club norvégien jusqu’en décembre 2027, il s’est rapidement imposé comme titulaire malgré son jeune âge.

En 43 rencontres disputées avec l’équipe première, le gardien sénégalais a attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens grâce à ses qualités sur sa ligne, son envergure et sa marge de progression. International U20 avec quatre sélections, il est considéré comme l’un des jeunes gardiens les plus prometteurs de sa génération.

Mamour Ndiaye séduit par le projet de l’ASSE

Toujours selon Foot Mercato, le portier est enthousiaste à l’idée de rejoindre Saint-Étienne. Malgré la présence du club en Ligue 2, le prestige de l’ASSE et son projet sportif ont convaincu le joueur, conscient qu’il devra gagner sa place face à Gautier Larsonneur.

Les négociations, évoquées depuis plusieurs jours, ont donc abouti à un accord entre les deux clubs. Sauf retournement de situation, Mamour Ndiaye devrait prochainement passer les dernières étapes avant l’officialisation de son arrivée dans le Forez.