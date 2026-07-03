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FRANCE

ASSE Mercato : le remplaçant de Stassin déjà trouvé ? 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 12:40
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Avant même la fin de saison dernière, l’ASE aurait bien avancé sur la piste des remplaçant de Lucas Stassin au mercato estival.

Le feuilleton Lucas Stassin ne fait sans doute que commencer à l’ASSE. Présent lors de la reprise de l’entraînement, l’attaquant belge demeure l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif stéphanois et pourrait animer le mercato jusqu’à sa clôture. Conscients de cette menace, les dirigeants de l’ASSE avaient pris les devants bien avant l’ouverture du marché des transferts.

Un remplaçant déjà ciblé… au printemps !

Selon les révélations de Peuple Vert, la cellule de recrutement avait déjà identifié plusieurs profils capables de succéder à Lucas Stassin. Romain, journaliste du média spécialisé, confirme que le travail avait été anticipé : « Il y a plusieurs noms qui ont été cochés. On en avait un avant la reprise de la Ligue 1, mais malheureusement, ça ne se concrétise pas. »

Une preuve que les Verts préparent depuis plusieurs mois tous les scénarios possibles. Sylvain, également rédacteur pour Peuple Vert, a apporté des précisions sur ce dossier : « C’est un joueur qui a retrouvé la première division dans son pays. Quand bien même l’ASSE serait montée en Ligue 1, je pense qu’il serait resté dans le club auquel il appartient. Ça n’avait pas vraiment de sens qu’il signe à Saint-Étienne. Je pense donc que le dossier ne serait, quoi qu’il arrive, jamais allé au bout. » 

Le dossier Stassin continue d’agiter le mercato

Autrement dit, cette première cible pour remplacer Stassin s’est éloignée pour des raisons sportives bien plus que financières. Pour l’heure, Lucas Stassin est toujours un joueur de l’ASSE, mais son avenir reste particulièrement incertain. 

Face aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet, les dirigeants stéphanois poursuivent leur veille sur le marché afin d’être prêts à réagir rapidement en cas de départ de leur meilleur buteur. Le mercato est encore long, mais une chose est déjà certaine : l’ASSE ne sera pas prise au dépourvu si Lucas Stassin venait à quitter le Forez.

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