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FRANCE

ASSE Mercato : Pétrot pourrait bien aider Kilmer à boucler un dossier très brûlant

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 06:00
Léo Pétrot à l'ASSE

L’ancien latéral gauche de l’ASSE, Léo Pétrot, s’est engagé avec Anderlecht. Un transfert qui pourrait indirectement faciliter un autre dossier chaud entre les deux clubs : celui de Pierre Ekwah.

Le mercato de l’ASSE pourrait prendre une tournure très belge. Si Pierre Ekwah est annoncé avec insistance dans le viseur d’Anderlecht depuis plusieurs jours, le club bruxellois a déjà bouclé l’arrivée d’un ancien Vert en officialisant la signature de Léo Pétrot.

Libre après son passage à Elche, le défenseur de 29 ans s’est engagé pour deux saisons avec le RSCA. Un joli rebond pour le natif de Firminy, qui va découvrir les tours préliminaires de la Ligue Europa dès la fin du mois de juillet face aux Suédois d’Hammarby.

Ekwah toujours dans le viseur

Ce transfert pourrait ne pas être le dernier lien entre Anderlecht et l’ASSE cet été. Selon les informations de Sacha Tavolieri, confirmées par plusieurs médias belges, Pierre Ekwah figure toujours sur la short-list du club bruxellois, qui souhaite renforcer son milieu de terrain. Le joueur a d’ailleurs été accueilli à la reprise de l’entraînement par des banderoles très fortes de la part des ultras stéphanois.

De retour de son prêt à Watford, le milieu de 24 ans ne semble plus entrer dans les plans stéphanois. L’ASSE espère lui trouver une porte de sortie afin d’alléger sa masse salariale et récupérer une indemnité de transfert, même si celle-ci devrait être bien inférieure aux six millions d’euros investis lors de son achat définitif à Sunderland.

Si les discussions se concrétisent dans les prochaines semaines, Léo Pétrot pourrait donc retrouver très rapidement un de ses anciens coéquipiers à l’ASSE, preuve que le club belge regarde de près le marché des Verts cet été.

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