ASSE Mercato : un nouveau départ acté chez les Verts !

Prêté à l’ASSE lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, Abdoulaye Kanté ne poursuivra pas l’aventure dans le Forez.

L’histoire entre Abdoulaye Kanté et l’ASSE est désormais terminée. Arrivé dans le Forez lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt en provenance de Middlesbrough, le milieu de terrain ivoirien ne sera pas conservé par les Verts à l’issue de la saison 2025-2026.

L’ASSE a en effet décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans le prêt du joueur de 20 ans, officialisé fin janvier. Recruté pour apporter de l’impact physique et de la densité au milieu de terrain, Kanté n’aura finalement passé que six mois sous le maillot stéphanois.

Kanté présent à la reprise de l’entraînement

Le milieu ivoirien était présent du côté du Teesside à l’occasion de la reprise de l’entraînement de Middlesbrough, signe qu’il réintègre pleinement le groupe du club anglais pour préparer la saison 2026-2027.

Transféré à Middlesbrough durant l’été 2025 après s’être révélé sous les couleurs de Troyes, Abdoulaye Kanté reste sous contrat avec le pensionnaire de Championship. Son retour en Angleterre ouvre un nouveau chapitre, tandis que le club anglais devra désormais décider s’il compte lui offrir une place dans son effectif ou envisager un nouveau prêt lors de ce mercato estival.