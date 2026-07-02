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RC Lens Mercato : coup dur pour l’OM, un nouveau club de Ligue 1 fonce sur Koffi

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 19:20
L'expérimenté Hervé Koffi a été précieux pour Lens B.

L’avenir d’Hervé Koffi s’éclaircit un peu plus. Alors que l’OM a été évoqué ces derniers jours, Mohamed Toubache-Ter assure que le gardien du RC Lens ne figure pas dans les plans marseillais et oriente le dossier vers une autre destination.

Le RC Lens pourrait rapidement être fixé sur l’avenir d’Hervé Koffi. De retour après son prêt à Angers, le gardien burkinabè fait partie des dossiers à suivre durant ce mercato estival. Si son nom a récemment circulé du côté de l’OM, cette piste ne serait en réalité qu’une simple rumeur.

Sur son compte X, l’insider Mohamed Toubache-Ter a d’abord prévenu que « le mercato marseillais sera long, long, long », avant d’apporter un démenti clair : l’OM n’a jamais travaillé sur les dossiers Hervé Koffi et Kamory Doumbia. Une mise au point qui refroidit définitivement la piste marseillaise.

Dans un second message, le journaliste est revenu plus précisément sur la situation du gardien appartenant au RC Lens. Selon lui, si le nom d’Hervé Koffi est évoqué du côté de l’AJ Auxerre, entraînée par Will Still, c’est bien le FC Lorient qui « vibre » actuellement sur ce dossier.

Le RC Lens attend une offre

Sous contrat avec le RC Lens, Hervé Koffi revient d’une saison convaincante en prêt à Angers, où il a retrouvé une place de titulaire et attiré plusieurs clubs français. Son avenir semble toutefois s’inscrire loin de l’Artois, le club lensois étant ouvert à un départ en cas d’offre satisfaisante.

Si les informations de Mohamed Toubache-Ter se confirment, le RC Lens ne négociera donc pas avec l’Olympique de Marseille pour son gardien. Le dossier pourrait plutôt se jouer entre Lorient et Auxerre, avec un avantage qui pourrait pencher en faveur du club breton. Cependant, comme dévoilé sur notre site, des discussions sont actuellement en cours avec un club belge dont l’identité n’a pas filtré. Affaire à suivre…

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